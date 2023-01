Tek je stigao, a već niže uspjehe - koji su aduti novog Renault Australa

Renaultova nova uzdanica, novi noseći model ponude ovog francuskog proizvođača, stigao je u Hrvatsku. Austral, pridošlica u C SUV segment u kojega je lani u Hrvatskoj posegnuo svaki četvrti kupac (10.600 vozila, dakle 24% otpada na C SUV) stoji od 29.990 eura. Navedena cijena vrijedi za izvedbu Equilibre mild hybrid 140. Uz taj hibridni pogonski sklop od 140 konjskih snaga nudi se i onaj od 160 konja (dostupan i uz CVT automatik). Oba su blagi hibridi s 12-voltnom baterijom, a treća opcija je E-Tech Full Hybrid s novim motorom, 1.3-litrenim benzincem dizajniranim posebno za ovaj sustav, koji uz benzinski motor ima i dva elektromotora, veći i manji (glavni električni motor i visokonaponski elektropokretač-generator koji služi za pokretanje termičkog motora, pomoć pri promjenama stupnjeva prijenosa i punjenje baterije), bateriju i napredni dog-clutch mjenjač s više načina rada. Ta inačica ukupno razvija 200 konjskih snaga, a stoji od 40.490 eura, ako je u kombinaciji s Techno esprit opremom. Birati se može još i Iconic razina opremljenosti, a Austral je dostupan i u ekskluzivnoj inačici Esprit Alpine koju karakterizira naglašeno sportski stil te dvije luksuzne inačice. Austral uvijek kreće na električni pogon, unazad također uvijek vozi na struju, a tako može odraditi i do 80 posto vožnji u gradskom prometu.

Novi Austral ima ukupno 27 sustava za pomoć u vožnji, sustav Multi-Sense za mijenjanje postavki vožnje i Renaultov sustav upravljanja četirima kotačima treće generacije: 4Control Advanced zaslužan za krug okretanja od samo 10,1 m. Austral je i prvi Renaultov model koji se temelji na trećoj generaciji platforme CMF-CD. Upečatljivih SUV karakteristika, dug je za ovaj segment prosječan 451 cm te je 182,5 cm širok. Kotači gurnuti u kutove karoserije kumuju prilično prostranoj putničkoj kabini, u kojoj pažnju plijene i neki zanimljivi detalji. Prije svega, spoj digitalnih instrumenata i okomito postavljenog centralnog dodirnog ekrana, odnosno dva ekrana od po 12 inča na koje se nadovezuje i 9,3-inčni head-up zaslon. Inovativni zaslon OpenR spada među najveće na automobilskom tržištu, a povezuje instrumentnu ploču, navigaciju i multimedijske sustave u jednu cjelinu te donosi najbolje usluge i aplikacije iz Googleove ponude. Obložen je staklom na bazi aluminosilikata (tip Gorilla), odnosno kaljenim staklom koje je iznimno otporno na ogrebotine, svakodnevne udarce i učestalo čišćenje. Uključuje i dodatnu zaštitu od otisaka. Prikaz je atraktivan, moderan, a korištenje intuitivno.

Početna inačica opremljena je 9-inčnim vodoravnim zaslonom multimedijskog sustava. Za oba zaslona vrijede jednake tehničke specifikacije: tehnologija TFT LCD IPS, HD rezolucija sa 167 piksela po inču, frekvencija osvježavanja od 60 Hz, 8-bitna razlučivost boje za 16 milijuna boja, 80%-tni NTSC raspon boja i kapacitivni zaslon koji se može upotrebljavati i s rukavicama na rukama.

Ergonomiji u putničkoj kabini puno pomaže i centralna konzola s ergonomskom ručicom na koju se ruka u vožnji baš zgodno može osloniti, taman kako treba da ležerno dohvatimo neke bitne komande na ekranu. Ta je konzola pomična, a obuhvaća i mjesto za beskontaktno punjenje pametnog telefona. Zgodan detalj!

Prostora na stražnjoj klupi ima i iza visokih osoba sprijeda, a stražnja je klupa ujedno pomična (za 16 cm) te joj se naslon, osim što se preklapa, može i podešavati po nagibu. Australova je stražnja klupa jedna od najprostranijih u klasi. Putnicima je za koljena na raspolaganju 27,4 cm, a prostor za glavu iznosi više od 90 cm. Zahvaljujući produljenom međuosovinskom razmaku, novoj platformi CMF-CD i kliznoj stražnjoj klupi, poboljšanja u unutrašnjosti nisu ugrozila kapacitet prtljažnika. Obujam prtljažnika u inačicama s blagim hibridom (Mild Hybrid) i naprednim blagim hibridom (Mild Hybrid Advanced) s fiksnom stražnjom klupom iznosi 500 dm3 prema normi VDA (430 dm3 u inačici E-Tech Hybrid). U inačicama s kliznom stražnjom klupom obujam prtljažnika može se povećati na 575 dm3, a s preklopljenom stražnjom klupom korisni obujam prtljažnika iznosi 1525 dm3.

Osim, naravno, onoga što se nudi i cijene za koju se nudi, danas je prilično bitno i kada automobil može stići do kupca, a to je u Australovu slučaju – odmah. Automobili su već u Hrvatskoj i to u svim raspoloživim opcijama pogona i opreme. Štoviše, dosta ih je prodano i prije službenog početka prodaje, i to u najbogatijim izvedbama. Novina je i osam godina jamstva, koje će se nakon uvođenja na Australu širiti i na ostala Renaultova putnička vozila. Povodom izlaska na tržište, Austral se nudi i uz 0% kamate.