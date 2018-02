Sudbinu dizelaša odredit će jedan čovjek, izvan funkcije moglo bi biti 15 milijuna vozila

Sudbina dizelaša u Njemačkoj u rukama je jednog čovjeka. Andreas Korbmacher predsjedavajući je Saveznog administrativnog suda u Leipzigu. Posao mu očito nije lagan, u prekjučer je sud objavio da je svoju odluku oodgodio za utorak. Ništa čudno, eventualna odluka kojom bi se potvrdile presude sudova u Stuttgartu i Düsseldorfu zakonski bi izvan funkcije stavila 15 milijuna tako pogonjenih vozila koja se danas kreću njemačkim cestama.

Atentat na oca

Ekološke udruge sudovima u spomenuta dva grada uložile su tužbu temeljenu na tome kako su dozvoljene granice štetnih dušikovih oksida znatno premašene, tvrdeći čak da je u nekim gradovima to tako već godinama. Gradovi su to prihvatili. Čuvarima okoliša nije bila prihvatljiva ponuda proizvođača da se odmah napravi nadogradnja elektronike na motorima 5,6 milijuna vozila, traženo je da se u cijelosti izmijene sustavi ispuha. Procjenjuje se da bi to stajalo 14,5 milijardi eura samo u slučaju vozila s Euro 5 standardom, dvostruko toliko ako se ide na sva dizelska vozila u Njemačkoj. No tada su savezne države uložile žalbe na odluke lokalnih sudova u spomenutim gradovima. Čini se da odluka nije mogla biti stavljena u bolje ruke od Andreasa Korbmachera. Rođen je prije 58 godina u Freiburgu, odrastao u Berlinu, sin je uglednog pravnika Güntera Korbmachera koji je također bio predsjednik istog suda gdje je, primjerice, odlučivao o i danas vrućoj temi, azilu.

Na Korbmachera starijeg ljevičarske skupine izvele su atentat, pri čemu je ranjen.

Pitaju se i gradovi

Andreas Korbmacher i njegovi kolege ne donose odluku o zabrani dizelaša koja će nastupiti trenutačno. Oni odlučuju o tome imaju li njemački gradovi kao entiteti pravo na zabranu dizelaša. Sami gradovi mogu donositi odluke o zabranama koje opet mogu biti različite prirode. Napetost je ogromna. Primjerice, u Münchenu bi brzo iz prometa moralo biti povučeno barem 20 posto dizelaša, a 18 milijuna eura potrošili bi na postavljanje 130.000 oznaka o zabrani za dizelaše.

