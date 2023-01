Spoj limuzine i SUV-a na benzin, dizel ili struju

Citroën C4 X atraktivan je spoj kompaktne limuzine i SUV-a, crossover s fastback siluetom zanimljivog izgleda, koji se kao produžena verzija C4 dužinom od 460 cm smješta između tog modela i perjanice C5 X. Uz prtljažnik od 510 litara cilja na obiteljske kupce, a nudi se uz benzinske motore, dizel ili potpuno električnu ë-C4 X varijantu.

Udoban i robustan

I uživo izgleda moderno i trendovski, uz povišenu kupeovsku liniju i odignutost od tla od 15,6 cm. U solidno prostranoj unutrašnjosti također je ugodno, Advanced Comfort sjedala naglašavaju udobnost po kojoj je Citroën poznat, a dolazi uz potpuno novi My Citroën Drive Plus infotainment sučelje koje koristi 10-inčni HD zaslon i korisnici ga mogu u potpunosti personalizirati koristeći sustav widgeta, slično kao na pametnom telefonu.

Vožnja je ugodna i u isprobanom benzinskom, baš kao i u bešumnom električnom ë-C4 X modelu. Citroën je razvio novi inovativni sustav ovjesa koji naglašava udobnost, ali je i vrlo robustan i bez problema prelazi neravnine na cesti i ležeće policajce, a i na kratkoj dionici po blažem makadamu osjećali smo se vrlo ugodno. Tu nas je C4 X podsjetio na nekadašnji C-Elysee, no novitet dolazi u potpuno novom ruhu i u odnosu na njega djeluje kao premium vozilo sa svim modernim tehnološkim rješenjima te na sasvim novoj platformi.

C4 X dolazi uz tri konvencionalna motora i uz potpuno električni pogon. Početni benzinac jest turbobenzinski 1,2-litreni PureTech 100 sa 102 KS i 205 Nm, a dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač. Performanse su vrlo solidne: 11,6 sekundi do stotke i 194 km/h, dok je prosječna potrošnja 5,3 l/100 km. Snažniji 1,2 PureTech 130, kojeg smo i isprobali, nudi 130 KS i 230 Nm i dolazi uz 8-stupanjski automatik, a do stotke stiže za 10,3 s, te juri do 210 km/h. Prosječna potrošnja mu je 5,7 l/100 km.

Dizelaš je 1,5 BlueHDI sa 130 KS i 300 Nm uz 8-stupanjski automatik, do stotke stiže za 10,8 s, dok mu je najveća brzina 210 km/h, uz prosječnu potrošnju od 4,8 l/100 km.

Domet od 360 km

Električna verzija ë-C4 X koristi već poznatu konfiguraciju PSA grupe, elektromotor snage 136 KS i 260 Nm uz bateriju kapaciteta 50 kWh. Do stotke stiže za 10 sekundi, a najveća brzina ograničena je na 150 km/h. Domet je 360 km, a brzo punjenje istosmjernom strujom snage 100 kW bateriju do 80% napuni za 30 minuta. Na naše tržište ovaj novitet stiže na proljeće uz tri razine opreme Feel, Feel Pack i Shine, a očekivana početna cijena je oko 25.000 eura za C4 X i oko 42.000 € za ë-C4 X.