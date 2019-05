Samoborac u McLarenu: već u prvoj utrci stigao je do postolja

Nedugo nakon što je objavljeno da će sjajni mladi hrvatski automobilist Martin Kodrić karijeru nastaviti kao član novog McLaren Young Professional Programa, španjolska momčad Teo Martin Motorsport i službeno je potvrdila da će upravo on biti jedan od njihovih vozača u natjecanju International GT Open, gdje će se imati prilike dokazivati za volanom novog McLarena 720S GT3. Dvadesetjednogodišnji Samoborac za momčadskog će kolegu, objavljeno je, imati Portugalca Henriquea Chavesa, a boje Teo Martina oni će braniti rame uz rame s posadom Fran Rueda-Andrés Saravija. Kodrić u novi tim, podsjetimo, dolazi kao trenutačni prvak Blancpain GT Series Asia u kategoriji GT3, a u posljednje dvije sezone bio je treći u Silver Cupu i drugoplasirani u Pro-Amu u Blancpain GT Series Endurance Cupu, te je na 24 sata Spa na Silver Cupu također osvojio drugo mjesto.

Martin Kodrić je s ovim promaknućem itekako zadovoljan:

– Ove sam godine postao dio programa McLaren Young Professional i kad sam saznao da ću biti dio Teo Martín Motorsporta, to me jako obradovalo. Vrlo sam zahvalan za ovu priliku, pogotovo nakon uspjeha koje je postigla momčad u GT Openu u prošlosti.

Momčad je vrlo profesionalna i predsezona je bila vrlo pozitivna, tako da jedva čekam početak sezone.

Prošlogodišnja sezona iz snova za Kodrića se tako nastavlja u punom sjaju, a da se i ove godine možemo nadati dobrim rezultatima mladog Samoborca, potvrđuje i prva ovosezonska utrka International GT Opena, vožena na francuskom Paul Ricardu. McLareni 720S GT3 Teo Martin Motorsporta osvojili su pole position i trostruki podij, pri čemu je ključnu ulogu imao i naš vozač: u 70-minutnoj utrci odličan su nastup imali vozači McLaren Young Professionala, Martin Kodrić i Fran Rueda, koji su nastupili u autima #59 i #17, a izvrstan rad mehaničara u boksovima gurnuo ih je na sam vrh poretka. Na koncu su Kodrić i njegov suvozač Henrique Chaves zauzeli drugo mjesto, a Rueda i Andrés Saravije stigli su treći, s manje od dvije sekunde zaostatka.

Pred Kodrićem je, dakle, nesumnjivo lijepa natjecateljska budućnost. Snove o formuli 1, o kojoj se prije ili poslije počne pričati kada se govori o perspektivama nekog mladog vozača, Martin je davno prestao sanjati jer se pokazalo da, ma koliko dobar bio, jednostavno nisu realni, i to iz više razloga. Od financijskih, pa do visine (185 cm) koja mu je rano postala prepreka za nastavak natjecanja u otvorenim bolidima (vozio je Formulu Toyota, a zatim i Formulu Renault). No u Lamborghiniju, gdje je proveo tri sezone, zato je zasjao punim sjajem i na koncu se okitio naslovom prvaka Blancpain GT Series Asia. To je doista sjajan uspjeh za ovog mladića, iako smo odavno znali da je jako dobar, što je potvrđivao na karting-stazama u Hrvatskoj, ali i vani, gdje se ravnopravno nadmetao i s aktualnim vozačima Formule 1 poput Maxa Verstappena, Lancea Strolla ili Georgea Russella.