Prodaja u studenom druga najlošija ove godine

Kako se bliži kraj godine, tako je i tržište automobila u Hrvatskoj počelo usporavati. Po podacima Promocije Plus, u Hrvatskoj je u studenom ove godine novoregistrirano 3475 osobnih automobila. Drugi je to najlošiji ovogodišnji rezultat, odmah nakon kolovoza tijekom kojega je zabilježeno 3417 novoregistriranih automobila. Uobičajena su to kretanja na tržištu novih automobila, a u lošije će se mjesece tradicionalno ubrojiti i prosinac.

Do kraja studenoga u Hrvatskoj je put do novih vlasnika našlo ukupno 58.916 novih osobnih automobila. Taj zbirni rezultat bolji je od lanjskoga, kada je u istom razdoblju na našem tržištu prodano 57.629 novih automobila. Ipak, sam za sebe, ovogodišnji studeni lošiji je od lanjskoga, kada je prodano 3549 novih osobnih automobila. Dakle, 74 automobila više nego prošlog mjeseca. Novi automobili ove su se godine najbolje prodavali u svibnju, kada ih je prodano 9149. Drugi najbolji ovogodišnji mjesec je travanj tijekom kojega su zabilježena 8633 novoregistrirana osobna automobila.

Vladar hrvatskog tržišta automobila i dalje je Volkswagen, koji je ove godine prodao 8053 nova osobna automobila, čime drži 13,67 posto našeg tržišta. No, Volkswagen je jedna od četiri marke VW Grupe, u kojoj su još Škoda, Audi i Seat. Škoda je u Hrvatskoj druga na prodajnoj ljestvici (5639 prodanih vozila, 9,57% tržišta), a njezin model Octavia najprodavaniji je automobil u Hrvatskoj. Novu Škodu Octaviju ove je godine kupilo 3214 hrvatskih vozača. Na prodajnoj ljestvici treća najprodavanija marka ove godine u našoj zemlji je Renault (5513 prodanih automobila, 9,36% tržišta). Slijede Opel, Suzuki, Peugeot, Dacia, Hyundai, Toyota, Citroën. Od premium marki najtraženiji je Audi, koji je s ove godine 1568 prodanih primjeraka na 14. mjestu.