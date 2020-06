Plug-in hibridi s najvećim kapacitetom baterije na tržištu

U Peugeotovu ponudu na hrvatskom tržištu s prvim danom lipnja ulaze novi plug-in hibridni benzinski motori. Tom se novom ponudom nadopunjuje gama postojećih motora za Peugeot 3008 te 508 i 508 SW. Na raspolaganju će biti Hybrid i Hybrid4 (pogon na sva četiri kotača). Novi načini vožnje obuhvaćaju potpuno električan način rada (ZEV), učinkovitost pogona na sva četiri kotača (Hybrid4), dinamiku u sportskom načinu rada i svestranost hibridnog načina rada.

Tehnologija je jednostavna i intuitivna te pruža slobodu vožnje u vozilima prilagođenim gradskim cestama i neasfaltiranim stazama. Na izbor su pogon na dva ili četiri kotača, 225 ili 300 KS, limuzina, SW ili SUV, te već spomenuta četiri načina vožnje. Motori Hybrid i Hybrid4 s mogućnošću punjenja rade u kombinaciji s benzinskim motorom. Motor 1,6 PureTech prilagođen je i razvija 180 KS u motoru Hybrid i 200 KS u motoru Hybrid4. Povezan je s novim automatskim mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa e-EAT8, ekskluzivnim za plug-in hibridne motore marke Peugeot. Električni motor povezan je s mjenjačem i razvija 110 KS/80 kW na prednjoj osovini. Kako bi prijelazi između rada električnog motora i motora s unutarnjim izgaranjem bili optimalni i neprimjetni, pretvarač okretnog momenta koji se inače upotrebljava s motorom s unutarnjim izgaranjem svoje mjesto ustupa višelamelnoj spojci uronjenoj u ulje. Sve te promjene donose povećanje okretnog momenta od 60 Nm i bolji odaziv motora.

U inačicama Hybrid4 multilink stražnja osovina opremljena je električnim motorom snage 110 KS/80 kW i reduktorom kako bi se zajamčio pogon na sva četiri kotača. Njezina ugradnja nije utjecala na prostranost kabine. Litij-ionska baterija visokog napona (300 V) ugrađena je ispod sjedala u drugom redu. Baterija ima kapacitet između 11,8 kWh (508/508 SW) i 13,2 kWh (3008), a to je najveći kapacitet na tržištu koji omogućuje potpuno električnu vožnju do 59 km prema normi WLTP. Za potpuno punjenje baterije potrebno je do sedam sati sa standardnom utičnicom (punjač od 3,7 kW, 8 A), do četiri sata sa snažnijom utičnicom tipa Green’up® (punjač od 3,7 kW, 14 A) te manje od jednog sata i 45 minuta ako upotrebljavate Wallbox (punjač od 7,4 kW, 32 A).

Da bi se maksimalno iskoristio električni pogon, zadani način rada jest način 'electric', uvijek kad to razina napunjenosti baterije omogućava. U potpuno električnoj vožnji može se postići do 135 km/h prije nego što vožnju preuzme motor s unutarnjim izgaranjem.

Noviteti donose i neke specifične funkcije. Primjerice, vozač može uključiti jedinstvenu funkciju 'brake' koja omogućuje usporavanje vozila bez pritiskanja papučice kočnice. Osim što služi za kočenje motorom, ta funkcija omogućuje i punjenje baterije, na primjer, na nizbrdici. U načinu vožnje 'drive', dovoljno je povući ručicu mjenjača unatrag (opcija Shift and Park by wire), kako bi se uključio način 'brake'. Ponovnim vraćanjem ta se opcija isključuje.

Kako bi se povećao domet u potpuno električnom načinu vožnje, sustav kočenja visoke energetske učinkovitosti i-Booster prikuplja energiju pri kočenju ili pri kočenju motorom (energija koja obično ostaje neiskorištena u izvedbama opremljenima motorom s unutarnjim izgaranjem). Sustav i-Booster sastoji se od električne pumpe koja zamjenjuje vakumsku pumpu koja se upotrebljava kad je riječ o motorima s unutarnjim izgaranjem. Nova je i funkcija e-Save, koja vozaču omogućuje da planira svoje putovanje u električnom načinu vožnje (10 km, 20 km ili samo električni). Nakon što se programira preko dodirnog zaslona, funkcija se prikazuje na instrument ploči zajedno s predviđenim dometom u kilometrima. Dovoljno je na izborniku odabrati način vožnje 'electric' kako bi se u željenom trenutku aktivirao potpuno električni način vožnje.

Peugeot 508 Hybrid stoji od 319.366 kuna, dok početna cijena za karavanski 508 SW Hybrid iznosi 330.223 kn. Peugeot 3008 Hybrid do registracije stoji 315.512 kn.