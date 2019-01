Nisu svi isti: evo koji je 4x4 pogon najbolji

Automobili s pogonom na sve kotače uvijek su, barem u našim podsvijestima, smatrani sposobnijima od onih koji snagu prenose samo na prednje ili samo na stražnje kotače. To donekle i jest istina, ali jednako je tako činjenica da je pogon na sve kotače rijetkim vozačima zaista potreban. Osim ako živite u brdovitim predjelima s loše održavanim prometnicama i zimama koje donose puno snijega, pogon na sve kotače vjerojatno vam nije prijeko potreban.

U odnosu na automobile s prednjim pogonom, oni koji snagu prenose na sve kotače nude znatno bolju trakciju kod ubrzanja, veće količine prianjanja u zavojima, bolju sigurnost u svim vremenskim uvjetima i općenito vozačima ulijevaju više samopouzdanja.

Osim s prednjim, brojni modeli Volkswagen Grupe, odnosno VW-i, Škode, Seati i Audiji, primjerice, nude se i s naprednim pogonom na sve kotače. Međutim, ovisno o modelu, tehnologija koju koriste za prijenos snage motora na sve kotače nije istovjetna. Volkswagenov 4Motion pogon na sve kotače koristi Haldex spojku, a Audijev quattro Torsen središnji diferencijal. Neki od modela tih proizvođača, s druge strane, koriste i treću vrstu tehnologije.

Koji će automobili VW Grupe koristiti koju vrstu pogona na sve kotače ponajprije određuje položaj motora. Automobil s poprečno ugrađenim motorom koristi Haldex spojku, a onaj s uzdužno ugrađenim Torsen diferencijal. Razlog tomu jest što kod modela s poprečno ugrađenim motorima nema prostora za ugradnju Torsen sustava, pa oni koriste drukčiji, ali jednako učinkovit Haldex. Svi modeli nove generacije, od Audija i VW-a do Škode i Seata, koriste modernu MQB platformu koja podržava isključivo poprečno ugrađene četverocilindarske motore.

S druge strane, V6 ili V8 motori snažnijih izvedbi Audija A6 ili A8, primjerice, zbog njihovih veličina i drugih faktora moraju biti uzdužno ugrađeni. Sustavi poput Haldexa i Torsena posljednjih su se godina u brojnim pogledima pokazali znatno učinkovitijima i praktičnijima od “klasičnog” 4x4 pogona koji zahtijeva ručno prebacivanje prijenosa sa samo jedne na obje osovine, kao i uključivanje reduktora.

Premda sva tri sustava pogona na sve kotače imaju određene prednosti i mane, koji je sustav najbolji? Prema našem mišljenju, najbolji je Haldex. Zbog male veličine sustava, niže potrošnje goriva, jednostavnosti, brzine djelovanja i činjenice da ta tehnologija redovno napreduje, Haldex nudi puno više prednosti nego mana u odnosu na druge sustave te velikoj većini vozača pruža svu trakciju i prianjanje koje će im ikad zatrebati.

1. Haldex spojka (4Motion)

Peta generacija Haldex spojke ugrađuje se u automobile Volkswagen Grupe temeljene na naprednoj MQB platformi i ona je znatno učinkovitija u odnosu na prijašnje. U normalnim uvjetima, Haldex spojka gotovu svu snagu motora prenosi samo na prednje kotače. U slučaju da dođe do njihova proklizavanja ili ako sustav predvidi da bi moglo doći do gubitka trakcije, u djeliću sekunde može do 100 posto snage poslati na stražnju osovinu, odnosno kotaču s najviše prianjanja, pri čemu pomažu i elektronički diferencijali.

2. Torsen diferencijal (Quattro)

Snažniji Audiji, poput onih pokretanih snažnijim V6 i V8 motorima, koriste pogon na sve kotače s Torsen diferencijalom – primjerice, Audi A6 quattro i A8 quattro, a ima ga i supersportski R8. Quattro pogon, drugim riječima, koristi mehanički samoblokirajući središnji diferencijal koji konstantno regulira raspodjelu snage između prednjih i stražnjih kotača. Omjer raspodjele snage ovisi o tome koja osovina ima više ili manje trakcije/prianjanja, no Torsen ne može 100 posto snage poslati jednom ili drugom paru kotača.

3. Uključivi 4x4 pogon

Ovakav sustav gotovo isključivo koriste “klasična” terenska vozila, kakvih je danas sve manje. Pored standardne ručice mjenjača često se nalazi dodatna kojom se uključuje pogon na sve kotače, kao i reduktor za pomoć pri zahtjevnoj terenskoj vožnji ili izvlačenju iz, primjerice, blata. Snaga motora uobičajeno se prenosi na stražnje kotače, a prebacivanjem ručice u odgovarajući položaj, dio (najčešće 50 posto) se prenosi i na prednje, omogućavajući bitno više trakcije na cesti, ali ponajprije na terenu.

