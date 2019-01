Neobična rješenja spašavaju živote: radar u svjetlu kao oči na leđima

Koliko god se i policija i strukovna udruženja trudili povećati svijest o, uvjetno rečeno, slabijim sudionicima u prometu, broj smrtno stradalih pješaka, motociklista i biciklista i dalje je nedopustivo velik. Zato je svaki izum koji čuva živote na cestama itekako vrijedan pažnje, baš kao što je to slučaj sa zanimljivim radarom namijenjenim sportskim biciklistima koji mnogo vremena provode na cestama, ali i rekreativcima i onima kojima bicikl služi kao prijevozno sredstvo.

Pod službenim imenom Varia RTL510 Garmin je, naime, nedavno predstavio novu generaciju stražnjeg svjetla s integriranim radarom koja na biciklu ima dvojaku funkciju. Za početak, Varia izgleda i montira se na cijev sjedala, kao i svako drugo stražnje svjetlo za bicikl i prva joj je funkcija označavanje sudionika u prometu. Zahvaljujući vrlo jakom intenzitetu rasvjete, crveno svjetlo čak i danju se vidi s udaljenosti od čak 1,6 kilometara i to u rasponu od 220 stupnjeva, što već samo po sebi znači znatno sigurniju i bezbrižniju vožnju.

Ipak, Varijina druga funkcija još je važnija i još konkretnija. U kućištu svjetla, naime, krije se snažan radar koji nadzire situaciju u prometu iza vozača i prepoznaje približavanje vozila straga na udaljenostima do 140 metara. Zahvaljujući tome, kao i činjenici da se biciklist o dolasku automobila upozorava zvučnim i svjetlosnim signalima, može se i više nego dovoljno rano pripremiti za njegov dolazak i po potrebi zakočiti, promijeniti putanju kretanja, skloniti se s ceste.

Ova je funkcija za bicikliste izuzetno važna u raznim situacijama, od, primjerice, vožnje u grupi izvan grada, gdje se neki biciklisti znaju opustiti i više nego što je sigurno, do gradskog prometa gdje se neki putnici na dva kotača, čak i oni svjesni opasnosti kojima se izlažu, kroz promet probijaju sa slušalicama u ušima. A to je, nije se teško složiti, opasno čak i u uvjetima vožnje na označenoj biciklističkoj stazi, a kamoli među automobilima i tramvajima...

Radar, inače, osim detekcije prometala koje se približava straga (a u stanju je pratiti vozila koja se kreću bilo kojom brzinom u rasponu između 10 i 160 km/h), biciklista upozorava i o njegovu približavanju. Za to je, za početak, potrebno imati neki od kompatibilnih dodataka iz Garminove Edge serije biciklističkih računala odnosno navigacije, ili odgovarajuću jedinicu za prikaz očitanja. Bez obzira na to o kojem od njih se radilo, putem zaslona prikazat će približavanje automobila straga, i to u obliku zelenog (nema opasnosti), žutog (približava se vozilo) ili crvenog svjetla (približava se vozilo, i to velikom brzinom) i pratećeg signala. Trajanje baterije je do 15 sati za bljeskanje ili 6 sati za kontinuirano svjetlo ili noćno bljeskanje, dakle sasvim dovoljno za puno, puno sigurne vožnje.

Boja za život Među neobičnim izumima koji možda ne slijede uobičajeni način razmišljanja, ali su definitivno stvoreni da spašavaju živote svakako je i projekt Life Paint. S potpisom Volva, riječ je o ideji koja je razvijena specifično za prometnice Ujedinjenog Kraljevstva, ali bi jako dobro mogla poslužiti i bilo gdje drugdje. U bočici sa sprejem nalazi se boja koja je na danjem svjetlu nevidljiva, ali noću se od nje reflektiraju svjetla drugih vozila, čime biciklisti (ili neki drugi sudionici u prometu, zašto ne), postaju znatno vidljiviji.

Pijanima vožnja zabranjena Ideja nije nova, ali unatoč tome još nije sasvim zaživjela premda svi dobro znaju njezin smisao. Tehnologija koja je predstavljena pod imenom Driver Alcohol Detection System for Safety temelji se na onemogućavanju startanja motora u slučajevima u kojima se pokaže da je razina alkohola u krvi vozača veća od dopuštene. Pritom su istaknute dvije ideje za njezino mjerenje, od čega jedna putem daha (senzori za to nalazili bi se samo ispred vozača, na upravljaču) i jedna putem dodira prsta, koji se traži za pritisak na tipku za start motora.

Ispravljanje motocikla potisnicima Kada već dobro nagnuti motocikli u pola zavoja izgubi trakciju iz ovog ili onog razloga, pad je gotovo neizbježan. No da bi doskočili takvom scenariju, inženjeri iz Boscha razvili su sustav mlaznih potisnika koji se nalaze sa svake strane motocikla i aktiviraju se nakon što motocikl postigne prevelik kut zalijeganja. Do produkcijske verzije i komercijalne upotrebe morat ćemo, doduše, pričekati još neko vrijeme, no ideja nije loša, tim više što će zasigurno barem malo podići sigurnost motociklista kao nekih od najranjivijih sudionika u prometu.

Pogledajte video o prometnim kaznama - stiže stroži zakon o sigurnosti u prometu: