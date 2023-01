Na nove automobile više se neće čekati i do godinu dana, ali sada postoji drugi problem za kupce

Situacija s isporukama novih automobila polako se normalizira. Automobili pristižu na tržište u većim količinama nego ranije pa ni pritisak na trgovce više nije tako velik jer ne moraju kupcima objašnjavati zbog čega baš njihov automobil nikako da stigne u Hravtsku. I da nije problem samo s njihovim vozilom. Po tom pitanju, već sada vidimo da ćemo tijekom 2023. godine moći odahnuti, na nove automobile više se neće trebati čekati i do godinu dana. No, iako situacija ukazuje da se rokovi isporuke automobila vraćaju na staro, to ne možemo reći i za njihove cijene. Cijene se, nažalost, ne vraćaju, odnosno neće biti manje od sadašnjih, nabildanih problemima kroz koje je automobilska industrija prošla (i još prolazi) još od prije pandemije koronavirusa. Barem ne kod svih marki i kod svih modela.