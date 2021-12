Mustang Mach-E - mišićav i snažan izgled posjeduje kultni mustangov dnk

Ford je sa stilom predstavio svoj prvi potpuno električni automobil koji je dobio i kultno ime Mustang, koje je dosad bilo rezervirano samo za legendarni sportski model američkog proizvođača s 55-godišnjom tradicijom. Novi električni Mustang Mach-E donosi novi, drugačiji sjaj tom Fordovu prepoznatljivom brendu, a prve europske testne vožnje dio je europskih novinara odvozio u našoj Istri. Nažalost, hrvatski novinari nisu imali priliku isprobati Mach-E, jer su se testne vožnje otkazale zbog nepovoljne situacije s pandemijom COVID-19, pa ćemo na dojmove iz vožnje sa spektakularnim električnim automobilom morati još malo pričekati.

No, Mach-E za Ford simbolično donosi prekretnicu jer nakon niza hibridnih i plug-in hibridnih modela označava snažniji prelazak na elektrifikaciju. Ford je najavio ulaganje od najmanje 22 milijarde američkih dolara u elektrifikaciju do 2025. godine, do 2026. bi svi putnički modeli trebali biti dostupni kao električna vozila ili plug-in hibridi, a do 2030. svi bi Fordovi modeli u Europi trebali biti električni.

Mustang Mach-E električni je SUV s izrazito sportskim performansama. Dugačak je 471,3 cm, a međuosovinski razmak od čak 298,4 cm jamči prostranost kao u konvencionalnim automobilima viših klasa. Prtljažnik prima 402 litre, dok je dodatna 81 litra korisnog prostora dostupna ispod prednjeg poklopca.

Dolazi u tri verzije: sa stražnjim pogonom, uz 4x4 pogon i dva elektromotora i u GT izvedbi s 4x4 pogonom i uz najsnažniji elektromotor koji razvija čak 487 KS i 860 Nm okretnog momenta.

Početni Mach-E pokreće jedan elektromotor koji u vršnom momentu na stražnje kotače šalje 269 KS i 430 Nm okretnog momenta (kod verzije s većom baterijom od 98,7 kWh razvija 294 KS). Taj početni model s većom baterijom ima i najveći domet – čak do 610 kilometara.

Početni AWD model sa standardnom baterijom kapaciteta 75,7 kWh ima dva motora ukupne snage također 269 KS (standardni domet) i 351 KS (produženi domet s većom baterijom od 98,7 kWh), uz 580 Nm okretnog momenta. Deklarirani domet jest 440, odnosno 540 km. Obje verzije imaju maksimalnu brzinu od 180 km/h. Kod svih su modela ubrzanja do stotke munjevita. Kod početnog ubrzanje traje 6,1 sekundu, dok je kod najbržeg 4x4 modela ubrzanje do 100 km/h 5,1 sekundu.

Najsnažniji GT model s 487 KS i 860 Nm dolazi samo uz veću bateriju od 98,7 kWh. Takav primjerak do stotke ubrza za samo 3,7 sekundi, a najveća mu je brzina 200 km/h. Deklarirani domet uz jedno punjenje baterije jest 500 km. Samo početni model ima masu manju od dvije tone, dok najsnažniji GT teži 2273 kg. Mustang Mach-E, unatoč velikoj masi, ima sportske vozne osobine dostojne svog imena, a veliku zaslugu u tom smislu ima nisko težište.

Omogućeno je i brzo punjenje do maksimalne snage punjenja od 150 kW. S manjom baterijom se tako za 40 minuta može napuniti do 80 posto kapaciteta baterije, odnosno nakon deset minuta punjenja dobiva se domet od 93 km. Velika baterija trebala bi se od deset do 80 posto kapaciteta napuniti za 45 minuta. Garancija na bateriju je osam godina ili 160.000 km.

U unutrašnjosti je Mustang Mach-E koristio high-tech uređenje u stilu Tesla modela s minimalnim korištenjem fizičkih tipki i instrumenata. Na središnjem je grebenu veliki uzdužni 15,5-inčni dodirni zaslon kojim se kontrolira većina funkcija. I ispred vozača je digitalni displej. Upravljanje glasovnim naredbama moguće je putem Amazon Alexa funkcije, a navigacijski sustav također se može podesiti od kuće. Cijene Mustang Mach-E modela još nisu poznate, a prema trenutačno raspoloživim informacijama bit će dostupan za narudžbu na hrvatskom tržištu krajem 2021. godine.