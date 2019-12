Mazda pliva kontra struje. Dok svi drugi imaju male benzince s turbopunjačima, Japanci se drže vrlo učinkovitog 2-litrenog atmosferskog benzinskog motora sa 122 KS i 213 Nm kojeg smo u sedanskoj izvedbi nove ‘trojke’ isprobali uz klasičan 6-brzinski automatik.

Limuzinska verzija Mazde3 s pravom je dobila nadimak ‘mala šestica’. Prvenstveno je to zbog izgleda, ali i po dimenzijama – dužinom od 466 centimetara 21 je cm kraća od Mazde6, a prtljažnikom od 450 litara za većom sestrom zaostaje samo 30 l. Razlika se najviše osjeti na stražnjoj klupi, ali sedanska trojka za kompakt nudi sasvim solidan komfor i straga, iako ne kao, primjerice, najprostraniji auto u njezinoj klasi Škoda Octavia.

Neka vas ne zavara “samo” 122 KS, jer Mazda3 je s odličnim 2-litrenim atmosferskim benzincem vrlo živahna. Do stotke stiže za 10,8 s, a najveća brzina joj je 202 km/h. Za uglađenu vožnju zaslužan je i odličan 6-brzinski mjenjač s kojim je vozaču ugodno i vrlo komforno, pogotovo u vožnji u gradskom prometu gdje automatik dolazi do izražaja. Ali, Mazda3 sedan je automobil koji će biti ugodan i za duga putovanja. Benzinac je i prilično štedljiv, ne, dakako, kao dizelski motor, ali izmjerenih 7,4 l/100 km u mješovitoj vožnji dosta je dobar podatak. Smanjenju potrošnje pomaže i 48-voltna blaga hibridna tehnologija. Mazda3 već u početnoj razini nudi luksuznu opremu poput navigacije i full LED svjetala, a dodatni paket Plus donosi i 18” naplatke i kameru za vožnju unazad. Uz automatski mjenjač stoji 196.907 kuna.