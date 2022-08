Kineski električni SUV s puno aduta i bez izražene mane

Kineski automobili stigli su na naše tržište, uz MG tu je sada i DFSK (Dongfeng Sokon Motor Company) sa markama Seres za osobna i Sokon za komercijalna vozila i to od strane pouzdanog uvoznika Auto Hrvatske. Isprobali smo Seres 3, električni kompaktni SUV dopadnjivog dizajna i luksuzne opreme. Dapače, nudi, kao i Tesla Model 3, litij-željezno-fosfatne (LFP) baterije koje donose nešto veću masu, no nude triput više ciklusa punjenja i punjenje do 100% po punoj brzini, dok litij-ionske kakve koristi većina drugih nakon dopune na 80% bitno uspori punjenje.

Kapacitet baterija je 56 kWh što omogućava domet od 329 km prema WLTP-u, a velika je prednost mogućnost dopune od 20% do 80% za samo 30 minuta na DC punionici maksimalne snage 92 kW. Za finom kožom obloženim upravljačem je vrlo ugodno. Ne podešava se po dubini, ali vozačko i suvozačko sjedalo se elektronski podešavaju u više smjerova. Ispred vozača je 10,25-inčni virtualni kokpit u visokoj rezoluciji s mnogim informacijama, dok je središnji zaslon također 10,25-inčni s panoramskom kamerom 360, mirror screenom, povezivanjem s pametnim telefonima...

Vrlo je konkurentnog dizajna i bogatog unutrašnjeg uređenja, s kožom, multimedijom, staklenim krovom koji se otvara i sigurnosnim sustavima te vrlo živahnim električnim pogonom Seres 3 stavlja uz bok europskih konkurenata.

Pokreće ga elektromotor snage 120 kW (163 KS) i najvećim okretnim momentom od 300 Nm koji se putem CVT mjenjača prenosi na prednje kotače. Do stotke SUV mase 1,7 tona stiže za 8,9 s, a najveća brzina jest 155 km/h. U praksi to izgleda vrlo dobro, premda izostaje ono impresivno ispaljivanje karakteristično za aute na struju. Uz mod Sport dostupni su i Normal, odnosno štedljivi Eco, koji snagu ograničava na 75 kW.

U vožnji, pogotovo gradskoj, je miran, tih i vrlo udoban, čak i na neravninama, dok se u dinamičnoj vožnji zavojima osjeti naglašeno naginjanje karoserije.

Na standardnom AC punjaču izmjeničnom strujom maksimalna snaga je 6,6 kW, a vrijeme do pune baterije je oko 8 sati.

Seres 3 prilično je dobro osmišljen i izbalansiran proizvod. Ne cilja na kupce kojima je glavni adut povoljna cijena jer s cijenom od 299.900 kuna nije najpovoljniji, ali za taj novac nudi vrhunsku opremu. U ponudi je samo najopremljenija verzija s Luxury opremom koja između ostalog donosi osam zračnih jastuka, sustave upozorenja o napuštanju trake i opasnosti od naleta, automatskom klimom, pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, grijanje prednjih sjedala... Zaista puno opreme koja donosi dašak luksuza. Mogu se birati četiri boje, koje su u cijeni modela. DFSK za Seres 3 daje jamstvo od 4 godine ili 100.000 km te 8 godina ili 150.000 km na bateriju.