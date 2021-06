Kako je Rimac proizveo najbrži serijski automobil: Cijena Nevere dva milijuna eura

Tri godine nakon premijere prototipa C-Two kojim je hrvatska tehnološka tvrtka impresionirala svijet, Rimac Automobili predstavili su serijsku izvedbu najsnažnijeg i najbržeg električnog automobila na svijetu, koji je dobio i vrlo zvučno ime – Nevera. Osim što nosi ponosno hrvatsko ime, Nevera ima nevjerojatne performanse – 1914 konjskih snaga i 2360 Nm okretnog momenta, ubrzanje od 0-60 mph za 1,85 s i do 300 km/h za samo 9,3 sekunde te maksimalna brzina od 412 km/h.

Uz to, na pisti u Zemuniku Nevera je prošli tjedan na “četvrt milje” (402 metra) postigla vrijeme od 8,6 sekundi, što je svjetski rekord za serijske automobile. Munjevito! A upravo zbog toga hrvatski je hiperautomobil nazvan prema brzoj, neočekivanoj i moćnoj mediteranskoj oluji. Cijena Nevere je 2 milijuna eura.

– To je to. Ovo je automobil koji sam sanjao kad sam prije deset godina krenuo na ovo ‘nemoguće’ putovanje. Sav naš naporan rad rezultirao je Neverom – našim hiperautomobilom koji obara rekorde. Ovaj automobil stvoren je da nadmaši sve i podigne ljestvicu i standarde za automobile visokih performansi. Ne samo u performansama, nego i kao zaokruženi, izbalansirani automobil za cestu. Kad smo prvi put predstavili C-Two, postavili smo izuzetno visoke ciljeve. Ali smo od početka tražili načine kako da ih nadmašimo – rekao je 32-godišnji Mate Rimac.

Perjanica uspješne tvrtke

Podsjetimo, Mate Rimac je kao 21-godišnjak 2009. osnovao tvrtku s ciljem da proizvede najbrži električni automobil na svijetu. Rimac je već tada odabrao odličnu nišu, razvoj električnog vozila koje je upravo sada zbog ekologije postalo glavni razvojni put za sve najveće proizvođače automobila. Danas Rimac Automobili s tvrtkama kćerima zapošljavaju oko 1000 ljudi, a nedavno je predstavljen projekt kampusa na 200.000 kvadrata u Kerestincu koji bi trebao biti sagrađen 2023. investicijom od 200 milijuna eura i s planom zapošljavanja još 1500 ljudi.

Sofisticiranu tehnologiju za električne aute prodaju najrenomiranijim svjetskim automobilskim tvrtkama, a u tvrtku su stotine milijuna kuna uložili Porsche i Hyundai. Posljednja velika investicija stigla je u ožujku kada je njemački gigant Porsche u Rimac Automobile uložio dodatnih 70 milijuna eura i povećao svoj udio u tvrtki iz Svete Nedelje s 15,5% na 24%. Perjanica tvrtke i svojevrsni tehnološki, ali i marketinški izlog od prvog je dana električni hiperautomobil.

– Proizvest ćemo samo 150 primjeraka Nevere, pri čemu je svaki automobil proizveden u Hrvatskoj, a motiv koji pokreće cijeli tim je strast prema automobilima – rekao je Mate Rimac.

Najviše veseli to što je većina ključnih komponenti Nevere razvijena u Hrvatskoj i sadrži mnogo jedinstvene tehnologije, a svi su sustavi poboljšani u posljednje tri godine otkako su stotine naših inženjera i stručnjaka koji rade u Rimac Automobilima pokazale prototip. To je rezultiralo još boljim performansama. Primjerice, ubrzanje do 300 km/h od 9,3 s poboljšano je za čak 2,5 s. Ključ Neverinih izvanrednih performansi je u jedinstvenom električnom pogonu.

Jedinstvenu, tekućinom hlađenu bateriju u obliku slova H sa 6960 ćelija i kapacitetom od 120 kWh, tim Rimac automobila dizajnirao je od nule i smjestio je u samo srce Nevere. Četiri zasebna motora s permanentnim magnetima pojedinačno pokreću sva četiri kotača. Zajedno daju 1914 KS i 2360 Nm okretnog momenta, što je više od superautomobila s “konvencionalnim motorom” kakvih trenutačno ima na tržištu. Prednji i stražnji kotači povezani su s motorima preko prijenosnika s jednom brzinom. Konstruirani tako da odmah postignu maksimalan okretni moment, električni motori Nevere postižu učinkovitost od 97% – u usporedbi s 40% koliko imaju najučinkovitiji motori s unutarnjim izgaranjem – i ne trebaju nikakvo održavanje tijekom cijelog radnog vijeka.

Za dva putnika

Posebnost Nevere jest Rimčev All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2) sustav koji zamjenjuje tradicionalne sustave elektroničke stabilnosti i kontrole proklizavanja kako bi dodatno ojačao prianjanje i ubrzanje. S prostorom za dva putnika i njihovu prtljagu (kapacitet prtljažnika je 100 l), Nevera je automobil napravljen za redovito korištenje. U kokpitu se nalaze tri TFT zaslona visoke rezolucije, a vozač sam bira koliko informacija želi vidjeti. Konfiguriran i za vožnju pistom i za udobnost. Iz tvornice Rimac neće izaći dvije jednake Nevere, jer kupci mogu birati unutar široke ponude dizajna i materijala po mjeri. Uz vrhunski program personalizacije nudit će se modeli po mjeri u raznim izdanjima: GT, Signature, Timeless ili Bespoke, a svaki vlasnik Nevere bit će pozvan u Hrvatsku kako bi dizajnirao svoj auto prema vlastitom ukusu.