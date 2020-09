Hrvatska bi trebala dobiti prvu punionicu automobila na vodik

Iako se električna energija globalno nametnula kao vodeći energent budućnosti – pogledajmo samo u kojoj mjeri struju forsiraju u automobilskoj industriji – ona nije i jedini čisti energent. Vodik se, štoviše, smatra i čišćim, no u realnoj je upotrebi daleko manje zastupljen. Kako bi pomogli da se to promijeni, Hrvatska udruga za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka uz podršku Hrvatske gospodarske komore održala je konferenciju o uvođenju vodika kao novog energenta na hrvatsko tržište. Konferencija na temu "H2-Vodik, novi pristup, proizvodnja i primjena" održala se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a na njoj su predstavljeni projekti "Čisti vodik za plavi Dunav i zelenu Slavoniju "i "Čisti vodik za plavi Jadran". Također, pokazano je i kako je tvrtka Dok-Ing Zagreb prvo električno lako dostavno vozilo, nazvano „Tom-Tom“, preinačila tako da ima pogon na vodikove gorivne članke.

Sukladno odluci EU Komisije o dekarbonizaciji industrije i prometa primjenom vodika kao energenta pod imenom EU green deal, cilj je u Europskoj uniji do 2030. godine proizvesti 4,4 milijuna tona zelenog vodika, što je ekvivalent 173 TWh energije (od ukupno potrebnih 665 TWh). Također, do 2030. treba za proizvodnju zelenog vodika električnom energijom iz obnovljivih izvora energije ugraditi 40 GW kapaciteta elektrolizera. To vodi do 20 milijardi eura investicije u narednih 5-10 godina. Po projektu, od Slavonije se očekuje da bude nositelj novih tehnologija vodika kao energenta budućnosti, zahvaljujući i njezinom geostrateškom položaju. Vodik bi se mogao izvoziti preko luke Vukovar. Kao prednosti projekta ističu se široka upotreba vodika kao novog energenta s naglaskom na ekološki razvoj, zaštita okoliša smanjivanjem emisije CO2 sukladno EU smjernicama do 2030. odnosno 2050. godine, uvođenje nove tehnologije povećane ekološke održivosti i energetska učinkovitost Hrvatske, stvaranje neovisnosti od primjene fosilnih goriva glede ekologije i ovisnosti o uvozu, razvoj novih tehnologija koje bi ojačale industrijsko-tehnološku razinu Hrvatske otvaranje novih radnih mjesta. Procjenjuje se da je potencijal Slavonije 250 MW solarnih elektrana te 7.800 tona vodika godišnje.

Projektom je predviđena proizvodnja vodika solarnim ćelijama i elektrohidrolizom vode te iz otpada visokotemperaturnom hidrolizom bez ostatka CO2. Potrošači tako proizvedenog vodika bila bi električna energetski samodostatna vozila, odnosno električna vozila s gorivim ćelijama, vozila javnog prijevoza, željeznica, različiti radni strojevi, vozila i alati za komunalne, poljoprivredne i šumarske poslove (poput traktora, kombajna). Vodik se može koristiti i za pogon čamaca, no potrebno je provesti homologaciju svih tih vozila. Na dovršetak postupka homologacije u ovom trenutku čeka i Tom-Tom, prerađeni dostavnjak koji sada ima i spremnik vodika. Upravo se za taj spremnik sada čeka certifikat, a u planu je, kako doznajemo, proizvodnja tri primjerka ovog vozila. No, da bi se vozila na vodik uopće mogla razmatrati, valjalo bi i za njih izgraditi mrežu punionica – fiksnih i pokretnih. I to je u planu, a prva bi se punionica, najavljuju, trebala izgraditi u Dok-Ing prostorima, no još se traže investitori. Realizira li se to, ponudili bi vodik koji proizvedu besplatno na korištenje.