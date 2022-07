Hrvati masovno voze 'starudiju', auti su im stari 15 godina. Spas su poticaji

U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1,244.465 registriranih vozila, a njihova prosječna starost iznosi 14,74 godine. Podaci su to Centra za vozila Hrvatske iz kojega upozoravaju da je, od svih ukupno registriranih vozila, njih čak 68,14 posto staro deset i više godina, dok je 14,73% vozila starosti od 6 do 9 godina. Slijede vozila stara dvije do pet godina, kakvih je 12,79%, a najmanje je onih starih do godinu dana – tek 4,33%.



Najviše je novoregistriranih vozila M1 kategorije, odnosno osobnih automobila, njih čak 54.429, od čega je novih vozila 23.777, a rabljenih 30.652.