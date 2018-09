Gotovo svi novi auti u Hrvatskoj poskupili, na tržištu vlada potpuni kaos

Gotovo su svi novi automobili u Hrvatskoj od 1. rujna skuplji zbog novog postupka homologacije vozila u Europskoj uniji.

Tada je na snagu stupila obveza certificiranja vozila prema novom WLTP protokolu, odnosno prema novom globalno usklađenom testnom postupku potrošnje goriva koji zamijenjuje dosadašnji zastarjeli NEDC sustav. Novi WLTP je mnogo realniji i rezultati potrošnje goriva bliži su stvarnim u svakodnevnom prometu (veća potrošnja), a samim time su i vrijednosti ispusta CO2 veće nego prema dosadašnjem NEDC-u. A to za sobom povlači i promjene u trošarinskom sustavu, odnosno naplati posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) koji se u Hrvatskoj jednim dijelom plaća ovisno o količini ispusta CO2 u atmosferu.

Nameti se i u mnogim drugim državama EU plaćaju prema ekološkom kriteriju, bilo da su to trošarine ili godišnji porez. Zbog toga je Europska komisija dala naputak da zbog novog WLTP protokola ne smiju porasti davanja koja države članice naplaćuju prema ekološkom kriteriju ispusta CO2.

A upravo se to dogodilo od početka rujna u Hrvatskoj, jer Carinska uprava, odnosno Vlada koja uredbom može mijenjati trošarinske stope PPMV-a, nije ništa poduzela pa je većini automobila od 1. rujna porasla vrijednost ispusta C02 prema koreliranom NEDC-u zbog čega su veće trošarine, kao i krajnja cijena.

Koliko? To je sada vrlo teško utvrditi jer na tržištu automobila trenutačno vlada potpuni kaos.

Neki proizvođači još nisu uspjeli homologirati sva vozila prema WLTP-u pa se neki modeli mogu kupiti samo s pojedinim motorima, a ne sa svima. Drugi imaju dosta vozila homologiranih prema starim pravilima na lageru pa se trošarine na njih obračunavaju prema starim vrijednostima NEDC-a, a neki su sve modele certificirali prema novom WLTP-u.

Srećom, za obračun PPMV-a se sigurno do 1. siječnja 2019. (prema EU direktivi to je moguće prolongirati do 1.1.2020.) ne uzimaju u obzir vrijednosti dobivene prema sada obveznom WLTP-u, već prema koreliranom NEDC sustavu, koji se dobiva iz vrijednosti WLTP ispitivanja. Ali, i prema tim koreliranim NEDC vrijednostima - koje su značajno povoljnije od WLTP ispusta CO2 - automobili imaju veći ispust CO2 u odnosu na stari NEDC. Stoga su trgovci morali prilagoditi svoje cjenike.

Primjerice, Suzuki SX4 S-Cross 1,4 dosad je prema NEDC-u imao ispust od 120 g/km CO2, a sada prema koreliranom NEDC-u ima 137 g/km CO2. Time automatski ulazi u veći razred naplate PPMV-a prema ekološkom kriteriju, odnosno poskupljuje za 5000 do 9000 kuna, ovisno o opremi vozila.

Alfa Romeo Stelvio 2,0 AWD dosad je imao 161 g/km CO2, prema koreliranom NEDC-u ima 186 g/km, a prema WLTP-u 218 g/km. To znači da je trošarina prema koreliranom NEDC-u veća 25.500 kuna, a ako bi i nakon pune primjene WLTP-a ostale iste trošarinske stope, automobil bi poskupio dodatnih 40.000 kuna, odnosno ukupno 65.500 kuna.

Carina: Razmatramo promjene, do tada korelirani NEDC Na vozila koja su homologirana po WLTP-u primjenjuje se podatak o koreliranoj NEDC emisiji CO2, a za sva vozila homologirana po NEDC protokolu upravo taj naznačeni podatak. Takav način izračuna PPMV-a - uzimajući u obzir korelirani NEDC, primjenjivat će se sve dok Vlada RH ne izmijeni postojeću Uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun PPMV-a. Što se tiče eventualnih promjena, situacija je u aktivnom razmatranju te još nemamo informacije o konkretnim promjenama - kažu u Carinskoj upravi.

Renault poskupljenja zbog većih trošarina preuzeo na sebe Citroen i Peugeot lansirali su sve nove motore koji su prilagođeni WLTP protokolu. Cijene su minimalno porasle zbog većih trošarina koje se računaju prema koreliranom NEDC-u. Zbog njega, naime, imaju veći ispust CO2 i time veću trošarinu. Renault je zasad efekt povećanja trošarine zbog većeg CO2 preuzeo na sebe i cijene nisu mijenjali. Primjerice, kod Clia TCe 90 ispust CO2 je s dosadašnjih 105 g/km porastao na 114 g/km, znači za 8,5 posto, pa se trošarina prema CO2 plaća prema većem razredu. Suzuki Ignis, Swift i Baleno zbog većih trošarina poskupljuju od 100 do 1600 kn. Svi zastupnici s kojima smo kontaktirali očekuju da će Vlada napraviti određene korekcije u poreznim razredima za obračun PPMV-a na razinu emisije CO2 koji će kompenzirati povećanje. A to, uostalom, nalaže i EU direktiva koja propisuje da promjene homologacijskih pravila ne smiju negativno utjecati na porezno opterećenje kupaca automobila.

