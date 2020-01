Ford Mustang Stevea McQueena prodan za 3,4 milijuna dolara

Ford Mustang GT iz 1968. godine, kojega je čuveni Steve McQueen vozio u klasičnoj automobilskoj jurnjavi u filmu Bullitt, jedan od najpoznatijih automobila u povijesti američkog filma, prodan je u petak na aukciji za 3,4 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Mecum Auctions.

Riječ je o najvišoj cijeni koju je Ford Mustang postigao ikada na nekoj aukciji, kazao je menadžer aukcijske kuće David Morton. Ime kupca nije javno obznanjeno.

Robusni automobil, koji nije u međuvremenu obnavljan, zelene boje (Highland Green) koja je zahrđala i crnih presvlaka koje su se počele raspadati, pojavljuje se u 10-minutnoj sekvenciji filma leteći nekoliko puta zrakom dok juri brežuljkastim ulicama San Francisca.

McQueen je jurnjavu automobilom snimio s otvorenim prozorom kako bi se vidjelo da je osobno za volanom. U filmu je igrao beskompromisnog policajca Franka Bullitta, koji juri zločince koji su vozili crni Dodge Charger iz 1968. Ipak, volan je 'dijelio' s vozačem kaskaderom Budom Ekinsom, pokazuju podaci o filmu.

Nakon filma, Mustang je prodan zaposleniku Warner Brothersa, a onda policijskom detektivu u New Jersey. Potom je 1974. prodan Robertu Kiernanu iz Madisona, New Yersey, kod kojega je automobil bio do njegove smrti 2014. Kiernan je više puta odbio prodati automobil, uključujući i ponudu samog Stevea McQueena, prenio je New York Times. Ostavio ga je sinu Seanu.

"Htio bih vas pozvati da mi vratite moj 68' Mustang", pisao je McQueen Kuernanu 1977., navodi Times. "Jako bih želio da auto ostane 'u obitelji', u originalnom stanju u kakvom je korišten u filmu, radije nego da bude obnovljen. To je za mene vrlo osobno", pisao je glumac, no želja mu je ostala neuslišena. McQueen je umro 1980. od raka pluća u dobi od 51. godine, a Robert Kiernan nikada nije odgovorio na njegovo pismo.

Steve McQueen, jedan od najpopularnijih glumaca 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, poznat je po interpretaciji likova romantičnih avanturista, osoba sklonim opasnostima i lutalica. Zapažene uloge odigrano je u flimovima "Sedmorica veličanstvenih", "Nevada Smith, "Tom Horn", "Bullitt" i "Veliki bijeg", no najzapaženiju ulogu odigrao je u filmu "Leptir" iz 1973., glumeći s Dustinom Hoffmanom.

