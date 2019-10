Ford Fiesta Active: Gradski automobil prerušen u SUV

Plastične zaštite iznad blatobrana, veći razmak od tla i 17” naplatci isprobanu Fiestu Active čine različitom od klasične Fieste. Osnovne dizajnerske linije, prostor u kabini, funkcionalnost, motorna gama i oprema, pak, jednaki su kod ova dva modela. Navedenim dodacima svrha je Fiestu Active vizualno približiti SUV modelima, iako ona, realno, sa SUV-ovima ima malo toga zajedničkoga. Od tla je Fiesta Active 1,8 cm odignutija u odnosu na Fiestu i trag kotača malo joj je širi (1 cm). Uz spomenute vizualne dodatke, to bi bilo to, što se tiče razlika od Fieste, odnosno sličnosti sa SUV-ovima.

Isprobani automobil dug je 440 centimetara i u povišenoj je inačici prvenstveno gradski. Komforno može povesti četiri odrasle osobe, peta je dobrodošla na kraćim relacijama. U unutrašnjosti prevladavaju kvalitetni materijali, zamjetna je visoka kvalita izrade. Oprema je odlična te, među ostalim, obuhvaća automatski klima-uređaj, 8-inčni zaslon, audio sustav, kontrole na kolu upravljača, grijana sjedala i grijani vjetrobran. tempomat, pomoć u zadržavanju u prometnom traku, LED dnevna i stražnja svjetla.

Neznatna povišenost Fiesti Active nije donijela nikakve prednosti, ali ni nedostatke. Poput klasične Fieste, u vožnji je uzorna, agilna i stabilna. Pod prednjim poklopcem testnog primjerka odličan je trocilindarski jednolitreni Ecoboost benzinac. Razvija 100 konjskih snaga i s preciznim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem čini skladan spoj. Motor radi uglađeno, odličnog je odziva, a iz mirovanja do stotke Fiestu Active potjera za 12,5 sekundi. Postiže do 170 km/h. Deklarirano troši 4,3 l/100 km no mi to nismo ostvarili. Nama je tijekom testa Fiesta Active 1,0 Ecoboost u prosjeku trošila sedam litara. Ford Fiesta Active Plus stoji od 132.990 kn.