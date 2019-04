Evo zašto ne biste trebali koristiti zimske gume ljeti

Zašto pred zimu ljetne gume valja zamijeniti zimskima, vjerojatno svi znaju. Malo manje vozača zna razloge zamjene zimskih guma ljetnima na početku toplijeg dijela godine, no većinom tu akciju objašnjavamo boljim ponašanjem ljetne gume na višim temperaturama i boljim tjeranjem vode kroz posebno oblikovane žlijebove ljetnih guma. No, znate li da postoji veza između klimatskih promjena i važnosti upotrebe adekvatnih sezonskih guma, da prava guma u pravo godišnje doba rezultira nižom potrošnjom goriva i manjom emisijom ispušnih plinova?

Manji otpor, manje energije

- Kako biste uštedjeli, potrebno je odabrati gumu koja se prilagođava površini prometnice i tako smanjuje deformaciju nakupljanje topline što rezultira manjom potrošnjom goriva i smanjenjem emisija Co2. Kod odabira gume pomoći će vam i oznake s EU naljepnice na gumama. Simbol benzinske pumpe predstavlja otpor pri kotrljanju gume: što je manji, manje energije je potrebno, pa je tako i niža potrošnja goriva - savjetuje Traian Pop, izvršni direktor tvrtke Delticom OE.

Pojasnio je da na bojom označenoj skali - kakvu možete naći i na www.gume.com.hr - ušteda goriva ima ocjenu od A do G. Pri tome je A (zeleno) najviša ocjena uštede goriva, a G (crveno) je najniža ocjena. Ovaj pokazatelj obavještava o energetskoj učinkovitosti gume te o ekološkoj kompatibilnosti u obliku nižih emisija CO2. Razlika između ocjene A i G može predstavljati smanjenje u potrošnji goriva do 7,5%, a s obzirom da se do 20% potrošnje goriva odnosi na otpor kotrljanja guma, ovo je velika stavka. Iako izgledaju gotovo isto, zimske i ljetnje gume rade se od različite smjese koja ima drugačija fizička svojstva u zimskim i ljetnim uvjetima.

Ljetne gume napravljene su od smjese materijala koji na višim temperaturama pokazuje najbolja svojstva, ali pri niskim temperaturama gume postaju tvrđe i kruće, što za posljedicu može imati duži trag kočenja i klizanje čak i po suhom. Zimske gume napravljene su od mješavine koja u zimskim uvjetima ostaje mekana, pa guma bolje prianja na mokru, snježnu ili zaleđenu podlogu, ali u toplijem dijelu godine još više omekša, što utječe na performanse vozila.

Presudni metri

- Zimska guma tijekom ljeta, pri brzini od 100 km/h koči i do 10 metara duže od ljetne. Put kočenja ovisi i o težini vozila, ali ovo svakako nije mala razlika jer u situacijama kada o sigurnosti odlučuju metri i centimetri, 10 metara znači mnogo i može biti od presudnog značaja. Zimska se guma tijekom ljeta lošije ponaša i na zavojima, što utječe i na stabilnost vozila. Nadalje, zimska guma, zbog svoje mekoće i utora, ljeti široko prianja uz vrući asfalt stvarajući znatno veći otpor nego ljetna guma. Veće trenje uzrokuje veću potrošnju goriva, odnosno skuplju vožnju - pojasnio je Traian Pop, izvršni direktor tvrtke Delticom OE.

Zbog većeg trenja između zimske gume i asfalta, veća je i buka. Ne manje važno, zimska se guma na vrućem asfaltu troši puno brže nego u zimskim uvjetima. Istovremeno, ona gubi svoja primarna svojstva pa za iduću zimsku sezonu više nećete imati dobru gumu. Dakle, pravovremenom zamjenom i adekvatnim čuvanjem guma produžiti ćete njihov vijek, pa nećete tako često trebati kupovati nove gume.

