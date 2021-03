Evo gdje se u Europi najstrože kažnjava vozače koji su pijani

Dozvoljena količina alkohola u organizmu vozača varira od jedne europske države do druge, no većina ih je limit postavila na 0,5 promila. Također, većina ih zakonodavno razlikuje ‘običnog’ vozača od profesionalnog i vozača-početnika. I, također, većina ih strogo kažnjava vozače koji voze pijani, a pogotovo one koji pijani skrive težu prometnu nesreću. Primjerice, u Njemačkoj se kazne za vožnju pod utjecajem alkohola kreću od 500 do 1500 eura.

Vozači koji na Malti voze nakon što su popili više no što su smjeli bez dozvole će ostati na šest do 12 mjeseci, a suočit će se i s kaznom od 1200 do 2329 eura. Također, riskiraju tri do šest mjeseci zatvorske kazne. U Portugalu kazne kreću od 250 eura, što je kategorija koja seže do 1250 eura, a namijenjena je vozačima koji voze s 0,5-0,8 promila u organiznu.

Od 500 do 2500 eura kazne čeka vozače s 0,8 do 1,2 promila, a onima pijanijima od toga (još) strožu kaznu treba odrediti sudac, sukladno razini alkoholiziranosti. Sve navedene kazne odnose se na pijane vozače koji nisu skrivili nezgodu.

Obični vozači s maksimalnih 0,5 promila alkohola u organizmu za upravljač automobila, osim u Hrvatskoj, smiju sjesti i u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj i Švicarskoj. Granicu je na 0,4 spustila Litva, a na 0,2 dozvoljena promila su Estonija, Norveška, Poljska i Švedska. Češka, Mađarska, Rumunjska i Slovačka uopće ne toleriraju alkohol za volanom, odnosno kod njih je dozvoljeno voziti s 0,0 promila alkohola u organizmu.

S druge strane palete je Velika Britanija, u kojoj svi - i obični vozači i profesionalci i početnici - smiju voziti s do 0,8 promila alkohola u organizmu.

I opet, zakoni se mogu postaviti još i strože, ali ništa se neće postići ne poradi li se na njihovoj provedbi i na ozbiljnijem kažnjavanju težih prekršaja. Da bi se građanima dalo više slobode, u principu bi i oni trebali pokazati više odgovornosti. Svega nekoliko dana nakon što je u zagrebačkom Jankomiru vozač s 2,06 promila alkohola u organizmu na pješačkom prijelazu pokosio dva 11-godišnja dječaka i pobjegao, odjeknula je vijest da je sa samo osam mjeseci rada za opće dobro kažnjena vozačica koja je u prosincu 2018. na nogostupu pokosila pješakinju i pobjegla, a bila je pod utjecajem 1,34 promila alkohola i s povećom koncentracijom diazepama.

Alkohol ovdje ne treba dodatno komentirati, no uz lijek diazepam ide i upozorenje on snažno utječe na psihofizičke sposobnosti i smanjuje sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima. Može izazvati pospanost, oslabiti koncentraciju i usporiti reflekse. Dakle, nespojiv je s vožnjom – i bez alkohola, a pogotovo kad ga se još dobro zalije alkoholnim pićem.

Zar je zaista poruka koju sudstvo ovdje želi poslati da je bijeg s mjesta nesreće - na kojem je ostala ležati pješakinja, a sve pod utjecajem solidne količine alkohola i lijekova - djelo za koje je dovoljna packa u vidu rada za opće dobro?

Novčane kazne za vožnju pod utjecajem alkohola u Hrvatskoj sežu do 20.000 kuna, koliki je maksimum predviđen za vozače s preko 1,5 promila u organizmu ili pod utjecajem droga ili lijekova, kao i za one koji odbiju alkotest. Alternativa kazni od 10 do 20 tisuća za vozače pod utjecajem droge ili lijekova je zatvorska kazna u trajanju do 60 dana, onako kako to vidi zakon.

Nažalost, zatvor često ne vide ni oni koji pod utjecajem skrive prometnu nesreću. Vožnja pod utjecajem od 1 do 1,5 promila alkohola po našem zakonu podrazumijeva kaznu od 5000 do 15.000 kn, a za 0,5 do 1 promila predviđeno je tri do pet tisuća kuna kazne.