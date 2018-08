Električni bicikli - od 8499 do više od 50.000 kuna

Električni bicikli sve su popularnije prijevozno sredstvo u gradovima. Ekološki su prijevoz, a za razliku od “običnog” bicikla omogućuju i vozačima koji nisu u odličnoj fizičkoj spremi prevladavanje težih terena, primjerice uspona. Ili, omogućuju, primjerice, da se do posla dovezete, a da se ne oznojite.

Prije svega treba razjasniti zakonsku definiciju električnih bicikala i pravni okvir u kojem se mogu koristiti. Kad kažemo električni bicikl, kolokvijalno mislimo na bicikle koji imaju pomoćni elektromotor kao potporu vozaču. Prema zakonu, elektromotor može biti najveće trajne snage 0,25 kW koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale. Dakle, riječ je o biciklima koji elektromotor koriste uz pedaliranje, takozvani “pedelec” bicikli. Oni moraju imati “blokadu” najveće brzine na 25 km/h i snagu do 0,25 kW i tada se ne trebaju registrirati niti za njih treba imati vozačku dozvolu, odnosno za njih vrijede sva pravila kao za “obične” bicikle bez elektromotora. Dakle, klasično – dužni su se kretati biciklističkim trakom ili biciklističkom stazom, a gdje one nisu izgrađene, dužni su se kretati uz krajnji desni rub prometne trake.

Bicikli sa snažnijim elektromotorima spadaju, pak, u kategoriju mopeda i izjednačeni su s dvokotačima s benzinskim motorom do 50 ccm, uz uvjet da snaga ne prelazi 4 kW i da njihova maksimalna brzina ne prelazi 45 km/h. Mopede je nužno registrirati, za upravljanje njima treba imati najmanje 15 godina te vozačku dozvolu “AM” kategorije.

A snažniji “elektrobicikli”, s motorima na struju snažnijima od 4 kW spadaju u kategoriju motocikala, do 15 kW u kategoriju A1 za čije je upravljanje potrebno napuniti 16 godina. Izbor najtraženijih pedelec bicikala je zaista velik, od gradskih, preklopnih, treking bicikala pa do profesionalnih brdskih bicikala. Napravili smo mali izbor što se nudi, a tu je i moćni hrvatski Greyp, koji je ipak iz druge priče s maksimalnom brzinom od 70 km/h.

ATALA E-RUN, 8499 KN

Klasičan gradski ženski "pedelec" električni bicikl. Motor 250W u nabi stražnjeg kotača s maksimalnim okretnim momentom od 25 Nm, Li-Ion (litij-ionska) baterija snage 36V, koja se do 100% kapaciteta napuni za 4 i pol sati (do 80% tri sata). Maksimalna brzina uz pedaliranje je 25 km/h, a domet s jednim punjenjem ovisno o stilu vožnje od 30 do 55 km. Ima četiri brzine pomoći pedaliranju elektromotora. Nudi i komforan start bez pedaliranja do 6 km/h.

CUBE CROSS HYBRID ONE 400, 14.699 KN

Električni bicikl koji je križanac cestovnog i brdskog bicikla, kojim se možete voziti gradom, ali i istraživati prirodu izvan asfalta. Vrlo lagan Boschev elektromotor snage 250W I S 50 Nm okretnog momenta od samo 3,2 kg mase elegantno je integriran u okvir bicikla. Lagano ubrzanje pruža prirodan osjećaj vožnje s minimalnim otporom pedaliranja na 25km/h, kada se potpora elektromotora isključuje i daljnje ubrzanje ovisi o biciklistu samom.

CINZIA E-BIKE 20" ELFIN FOLDING, 9699 KN

Sklopivi bicikli sve su popularniji jer omogućavaju jednostavan prijevoz bicikla u automobilu. Takav je i Cinzia e-bike 20", univerzalni gradski električni bicikl s 20" kotačima kao idealan odabir za dnevni gradski prijevoz i brže probijanje kroz gužve. Jednostavno sklapanje i male dimenzije omogućavaju prijevoz u obiteljskom automobilu bez potrebe za postavljanjem krovnih nosača. Brushless motor snage 250W i litij-ionska baterija od 10,4 Ah garancija su velikog dometa i odličnih performansi.

APACHE DAKOTAH 26", 8200 KN

Gradski pedelec električni bicikl s dometom 40-80 km. Duboki ulaz za osobe koje imaju probleme s dizanjem noge. Aluminijski okvir (18") za velike i male vozače i kotači veličine 26" omogućuju ugodnu i sigurnu vožnju. S ugrađenom baterijom LG od 36V/10,4Ah domet je 40-70 kilometara uz pomoć vozača. Maksimalna brzina s elektromotorom je 25 km/h. Ima 7 brzina (Shimano Tourney mjenjač), koji pomaže i na velikim uzbrdicama. Displej za provjeru stanja baterije izveden u LED tehnologiji.

NAKXUS 700C02, 5999 KN

Jedan od najjeftinijih pedelec bicikala na tržištu s 28" kotačima. Namijenjen je za rekreativne i napredne korisnike te za gradsku i cestovnu vožnju. Elektromotor snage 36V/250W, stražnji kontroler 36V s asistencijom do 25 km/h (5 razina), koji omogućava razvijanje brzine od 25 km/h. Lenovo litij-ionska baterija 36V/13AH omogućuje veliki domet, čak do 120 km, dakako ovisno o načinu vožnje. NAKXUS električni bicikl izrađen je prema europskim standardima za sigurnu uporabu elektronički potpomognutih bicikala EN15194 (EPAC-Electronically Power Assisted Cycles).

SUPERIOR eXF 939 29, 32.199 KN

Pravi full-frame (s vrhunskom suspenzijom na oba kotača) 29" brdski bicikl te isto tako sa svim ostalim vrhunskim dijelovima za pravu off-road i downhill vožnju, u kojoj vam može pomoći elektromotor. Baterija snage 36V/14AH integrirana je u okviru i ima 1000 ciklusa punjenja, a motor 36V/250W/70 Nm pomaže pedaliranju do zakonski dozvoljenih 25 km/h. Idealan za brdske makadamske ture s usponima na kojima vozaču pomaže elektromotor.

GREYP G12S, 53.799 KN

Greyp nije ni bicikl ni motocikl, on je nešto između. Budući da motor ima više od 0,25 kW i uz pomoć elektromotora može voziti 70 km/h (zakonska granica 25 km/h), mora se registrirati. Dakle, motor snage 12 kW, maksimalna brzina 70 km/h, domet do čak 180 km bez okretanja pedala, kapacitet baterije od 3 kWh uz vrijeme punjenja od 80 minuta. Težina je 48,5 kg Proizvodi se u Svetoj Nedelji, u tvrtki kćeri Rimac Automobila.

