Dosta im je bezobrazluka: Vozači električnih auta blokirali benzinsku u Zagrebu

Vozačima električnih automobila u Zagrebu prekipjelo je zbog vozača benzinaca i dizelaša koji se bezobzirno parkiraju na punionicama za e-vozila. Stoga su odlučili uzvratiti istom mjerom. Protestno su parkirali na benzinskoj postaji na frekventnoj lokaciji u centru grada ne bi li privukli što više pažnje.

- Jedna od smiješnih situacija je da čovjek iskorištava neznanje o električnim automobilima i stavlja cijev na svojoj golf jedinici pokušavajući pokazati nekakvu poruku da zapravo se on kao puni - rekao je vlasnik električnog automobila Siniša Majdančić za Vijesti.hr.

Događaju se svakakve scene, na električnim punionicama fotografirali su čak i policajce. Stoga je njih 15-ak krenulo u akciju, zauzelo sav prostor na benzinskoj i tako ostalima onemogućilo da toče benzin.

- Koliko god apsurdno i trivijalno izgleda blokirati jednu benzinsku, to je ono što se nama doslovno svakodnevno, pogotovo na duljim putovanjima događa i veliki nam je problem. Nije to samo odlazak na more, to je bilo koja vožnja po Zagrebu i okolici - rekao je vlasnik električnog automobila Josip.

I vozači električnih auta nekad su problematični.

- Imali smo situaciju, dok nismo razgovarali s vlasnikom, čak električnog automobila koji recimo na "kralju Tomislavu" živi u blizini, on iskorištava tako da u devet navečer parkira svoj električni automobil i nema ga do jutra sljedećeg dana, ne plaća parking i blokira punjenje - kaže Majdančić.

