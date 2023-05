Dobre vijesti za vozače: Nacrt Zakona o obveznim osiguranjima u prometu donosi pozitivne prijedloge

Jedan od tih propisa je i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, kojim se između ostalog regulira i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila za štete nanesene trećim osobama. Riječ je znači o obveznom osiguranju, a za ona vozila koji ga nemaju vlasnici plaćaju kaznu. Osim toga bez njega nema ni tehničkog pregleda, ali ni valjanje prometne dozvole, piše HAK revija.

No Zakon o obveznim osiguranjima u prometu doživjet će promjene, izmjene i dopune, njegov nacrt je u javnoj raspravi do 3.lipnja 2023. godine. Nakon toga nacrt ide na Vladu, a zatim pred saborske zastupnike. Ako proučimo tekst upućen u javnu raspravu jasno je da lovimo priključak prema Europi i implementiranju izmjena direktiva iz EU-a. Uz uvođenje klauzula o osiguranju automatiziranih automobila, predložene su i nove odredbe koje se odnose na nas 'obične smrtnike' .

Većini je poznato postojanje počeknog roka. Počekni rok je razdoblje od najviše 30 dana nakon isteka ugovora o osiguranju u kojem se prava i dužnosti produžuju. Aktualni zakon je ostavio na volju osiguravajućim kućama da odrede koliki je taj rok. Neke osiguravajuće kuće odredile su 10 dana, neke 5, neke 1, neke pak 15 dana. Toj se praksi, slobodnog kreiranja počeknog roka novim zakonskim izmjenama želi stati na kraj, pa se predlaže uvođenje jedinstvenog počeknog roka od 15 dana.

No vlasnike automobila najviše zanima što kada se dogodi šteta. U skladu s najavljenim izmjenama propisalo bi se da je odgovorni osiguratelj dužan isplatiti iznos naknade štete, odnosno nesporni iznos naknade štete kao predujam u roku 7 dana od dana slanja obrazložene ponude ili utemeljenog odgovora, a najkasnije u roku 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva. Osim toga predlaže se i nešto što do sada nije postojalo, a to je da oštećena osoba u postupku pred odgovornim osigurateljem ima pravo priložiti nalaz i mišljenje neovisnog vještaka, a u slučaju prometne nesreće i ponudu servisne radionice za popravak štete koje je osobno izabrala.

Novo je i to da se izmjenama i dopunama zakona propisuje izrijekom isključenje obveze osiguranja od automobilske odgovornosti za pojedine vrste vozila i to za osobna prijevozna sredstava koja nisu razvrstana ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h, koja ne podliježu obvezi tehničkog pregleda i izdavanja prometne dozvole, i to: vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom.

Naime, za ta vozila nije uspostavljen sustav koji bi omogućavao kontrolu je li ugovor o osiguranju sklopljen. Zato je u izmjene i dopune zakona predložena mogućnost oštećenika da naknadu štete potražuje od Garancijskog fonda. To je fond iz kojeg se trenutno izvršavaju obveze po osnovi primjerice šteta nastalih od neosiguranih prijevoznih sredstava ili šteta nastalih zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja nastalih na teritoriju RH od nepoznatih prijevoznih sredstava.

