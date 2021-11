Cuprin novi impuls Born stvoren za električno doba

Born, prvi električan automobil sportske marke Cupra, nedavno je premijerno pokazan, a španjolska marka orijentirana ka što boljim performansama sada je razotkrila i sve detalje. U Hrvatskoj se Cupra Born očekuje u prvom kvartalu 2022. godine, a cijene još nisu poznate. Tim modelom Cupra dokazuje da elektrifikacija i sportske performanse mogu biti savršen spoj. Nastao je na modularnoj električnoj platformi (MEB) Volkswagen koncerna, ali sa specifičnom primjenom za modele marke Cupra opremljene sustavom DCC. Konkretno, prednja osovina je 15 mm, a stražnja 10 mm niža od standardnih vrijednosti za Volkswagen koncern.

Born se odlikuje naprednim pogonskim sustavom, zahvaljujući kojem može trenutno razvijati vrhunske performanse. Dostupan je s različitim izlaznim snagama te uz paket performansi e-Boost za povećanje snage do 231 KS, odnosno za ubrzanje iz mirovanja do stotke za 6,6 sekundi. U svim izvedbama na raspolaganju je 310 Nm. Dva niža stupnja izlazne snage stižu u vidu električnih motora snage 150 i 204 konja koji prenose snagu na stražnje kotače. Pogonski sustav obuhvaća sinkroni motor s permanentnim magnetom te se odlikuje najvećim okretnim momentom većim od 16.000 o/min. Smješten je iznad stražnje osovine i ispred središta kotača. Okretni moment prenosi se upotrebom jednostupanjskog mjenjača s diferencijalom, pa isporuka snage djeluje besprijekorno.

Born se isporučuje u kombinaciji s paketom litij-ionske baterije kapaciteta do 58 kWh, što je dovoljno za ostvarivanje dosega do 424 km. No, paketi baterije snage do 77 kW omogućuju doseg od oko 540 km. Kompatibilan je s punjačem za brzo punjenje istosmjernom strujom (DC) od 125 kW (za paket baterije od 77 kWh), što znači da može prijeći udaljenost od 100 kilometara nakon samo sedam minuta punjenja. Baterija je ugrađena u podnicu automobila, čime je dodatno snižen centar gravitacije.

Poput svake Cupre, i električni Born namijenjen je vozačima. Na Bornu je napravljen fini tuning šasije. Upravo su u to, navode iz Cupre, uložili puno truda i vremena, kako bi Born imao naglašenu sportsku stranu. Progresivno upravljanje i prilagodljiva šasija među jamcima su dinamične vožnje. Born se odlikuje suvremenim sportskim karakterom zahvaljujući sustavu DCC u kombinaciji sa sportskim ovjesom i sustavom ESC Sport, progresivnim upravljačem, većim kočnicama i širim gumama montiranim na 20” kotačima od lakog metala. Born može brzo mijenjati smjer te zadržava agilnost i na zahtjevnijim cestama.

Born na odabir nudi pet profila vožnje: Range, Comfort, Performance, Individual i Cupra (samo uz e-Boost). Svakim modusom mijenjaju se reakcija motora, sustava upravljanja i ovjesa. Modus Range postavlja vozilo u stanje niske potrošnje. Modus Comfort pruža opušteniju i ugodniju vožnju. Njegova je glavna karakteristika postavka za opušten ovjes. Modus Performance osigurava potpuno dinamične performanse. Modus Cupra postavlja vozilo u stanje u kojem nudi najveće moguće performanse te najbolje dinamično ponašanje i emotivan osjećaj. Naposljetku, modus Individual vozaču omogućava vožnju uz prilagodbu konfiguracije vozila svojim potrebama. Čak i dizajnom Born ukazuje na svoj sportski karakter - otkrivaju ga agresivan ‘nos’, udubine u poklopcu motora i stražnji spojler. Sportski je dizajnirana i unutrašnjost prošarana detaljima bakrene boje, gdje su korištene bogate teksture te kvalitetni, ali i reciklirani materijali. Primjerice, materijal Seaqual Initiative za serijska sportska sjedala dobiven je od plastičnog otpada izvađenog iz oceana.

U unutrašnjosti vladaju ugodna atmosfera, sportski karakter i usmjerenost na vozača zahvaljujući kolu upravljača sa satelitskim gumbima i podupirućom središnjom konzolom te sportskim sjedalima. Born je opremljen najnovijom dostupnom tehnologijom, uključujući head-up zaslon s proširenom stvarnošću. Donosi infotainment sustav najnovije generacije, pristup online uslugama, ekosustav koji pršti od aplikacija koje se mogu preuzeti, sigurnosne i servisne značajke te daljinski pristup. Naime, različitim se funkcijama u modelu Cupra Born može pristupati jednostavno i intuitivno putem serijskog, lebdećeg i visokorazlučivog 12” infotainment zaslona ili putem novorazvijene aplikacije „My Cupra” kada se vozač ne nalazi u vozilu.