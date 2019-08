Brojčano mala ergela od 116 konja iznenađuje velikim potencijalom

Je li to nova C-klasa, pitao me poznanik pogleda prikovanog za testni Mercedes. Ne. Limuzinska A-klasa. Djeluje veće... Prva je to pomisao većine onih koje privuče jedna od brojnih ovogodišnjih prinova Mercedes-Benza, limuzinska A-klasa. Kompaktan model djeluje puno veći od svojih 454,9 centimetara dužine, a zahvaljujući kupeovski oblikovanom stražnjem dijelu, izgleda koliko dinamično toliko i profinjeno, luksuzno.

Svjetski rekorder

Zahvaljujući savršeno proračunatim oblinama, najmanja Mercedesova limuzina svjetski je rekorder u aerodinamici s koeficijentom otpora zraka 0,22. Ima međuosovinski razmak od 272,9 cm te kratke prevjese. Rezultat je – osim atraktivnog izgleda – prostrana putnička kabina automobila koji u prtljažnik prima 420 litara. Od ranije poznat kokpit s MBUX sustavom sada je još napredniji. Mercedesov asistent koji se aktivira frazom “Hej, Mercedes” sada može odgovoriti na puno više pitanja. Ponuda sustava koji povećavaju sigurnost, poboljšavaju dinamiku vožnje i komfor u limuzinsku je A-klasu prenesena iz luksuzne S-klase, pa automobil, primjerice, vodi računa o tome prestrojavate li se bez žmigavca, ubacujete li se “na knap” autu iza sebe i pružanjem laganog otpora na volanu korigira pojedine vozačeve greške. Ništa čudno, jer nova A-klasa sedan ima poboljšani sustav kamera i radara zahvaljujući kojima vidi do 500 m ispred sebe. Interijerom dominiraju dva velika zaslona vizualno spojena u jedan koji se proteže od digitalne instrumentne ploče do središnjeg dodirnog ekrana. Izgleda moderno, a usto je i praktično i jednostavno za korištenje.

Leti kao vjetar

Najveće iznenađenje ovdje nam je ipak bio pogled na podatke o motorizaciji. Testnu A-klasu sedan, naime, pokreće dizelski agregat od 116 konjskih snaga. Nije baš nešto, rekli bismo na te brojke, no prije nego što smo pogledali što je pod poklopcem motora stisnuli smo gas. A-klasa s tih 116 konja leti kao vjetar. Startna je, agilna, ubrzanja su joj odlična.

Tri puta provjeravali smo “papire” i greške nema – početni dizelski motor sa 116 KS i 260 Nm uparen sa 7G-DCT automatskim mjenjačem s dvije spojke sve je što u limuzinskoj A-klasi treba umjerenom vozaču koji se povremeno voli i dinamičnije voziti.

Ovaj spoj deklarirano troši 4,8 l/100 km, a tijekom našeg testa na 2027 prevaljenih kilometara zabilježili smo prosječnu potrošnju od 5,9 litara na stotinu prevaljenih kilometara – uz automobil pun i putnika i prtljage, dosta kilometara na autocesti i tropske vrućine koje su zahtijevale intenzivan angažman klima-uređaja. Oprema testnog vozila toliko je opsežna da ju je nemoguće i pobrojiti. Ukratko, automobil je imao gotovo sve što je u njega moguće ugraditi, uključujući AMG Line paket, pa stoji 378.342 kune. A-klasa sedan stoji od 207.970 kuna.