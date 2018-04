Besplatni pregledi, popusti... evo što se sve nudi

Proljeće je probudilo akcije u mnogim prodajnim i servisnim centrima. Honda tako vlasnicima vozila s njihovom značkom na ‘nosu’ nudi besplatni pregled vozila i preventivni pregled klimatizacijskog sustava. Na svu dodatnu opremu koju naruči do 10. svibnja kupac će dobiti 20 posto popusta. Besplatan preventivni pregled u ovlaštenim se servisima nudi i vlasnicima BMW vozila, koja će biti pregledana u 30 točaka. BMW-ova proljetna servisna akcija uključuje i 20% popusta na izmjenu kočnica, a jednak popust očekuje kupce originalne dodatne opreme i pribora, kao i BMW bicikla.

Jeftinije spojke i turbine

U Citroënu i Peugeotu do 31. svibnja aktualna je servisna akcija u kojoj članovi kluba “Citroën zauvijek” odnosno “Peugeot zauvijek” mogu ostvariti 30% popusta na set spojke, zamašnjak, turbine, katalizatore, FAP filtre. Te su dvije francuske marke za travanj pripremile i prodajne akcije. Citroën C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysée, C4 Picasso i Grand C4 Picasso nude se s bonusom do 12.000 kn za fizičke osobe i male tvrtke, te s policom automobilske odgovornosti na poklon. Kupnja je moguća i putem financijskog leasinga uz Citroen Financiranje, prema modelu trećina. Kupci na poklon dobivaju policu obveznog i kasko osiguranja. Peugeotovi SUV modeli 2008, 3008 i 5008 do kraja travnja također se nude po posebnim uvjetima financiranja (putem financijskog leasinga uz Peugeot Financiranje, prema modelu 1/3, uz 0% kamate), s produženim jamstvom te obveznim i kasko osiguranjem za prvu godinu korištenja na poklon.

Renault do 15. svibnja po povoljnijim cijenama nudi ljetne gume. Uz kupnju i zamjenu četiri ljetne gume za 49 kn nudi se Renault 5+ program i Renault pomoć na cesti. Do 30. lipnja u ovlaštenim servisima te marke pregled i dezinfekcija klima-uređaja stoji 239 kn, a komplet prednjih metlica brisača na raspolaganju je već od 149 kn. Opel do kraja travnja po povoljnijim uvjetima nudi Corsu, Astru, Insigniju, Crossland i Grandland. Primjerice, gradski crossover Crossland X Enjoy plus s benzinskim 1,2-litrenim motorom s 81 KS nudi se po cijeni od 114.900 kuna. Grandland X, pak, s opremom Enjoy plus i dizelskim 1,6 motorom sa 120 konja stoji 171.400 kn. Corsa s pet vrata, Selection plus opremom i 1,4 benzinskim motorom od 90 konja dostupna je po cijeni od 87.900 kuna. Ponuda uključuje financiranje uz 0% kamate i kupnju vozila u tri rate.

Kontrolni pregled za kunu

Proljetna servisna akcija do 12. svibnja na raspolaganju je i vlasnicima Volkswagen, Škoda, Seat i Audi vozila. U ovlaštenim servisima nudi se pregled vozila u 18 točaka za samo jednu kunu. Također, ljetne gume nude se po povoljnijim cijenama, Continental i uz 24-mjesečno jamstvo. Seat do kraja travnja također ima povoljnije uvjete za kupnju novih vozila. Izdvaja se akcijski Leon FR Plus s bogatom opremom koji nudi uštedu od čak 32.000 kn. Popusti su predviđeni i sva vozila s lagera - do 30.000 kn za Atecu, do 22.000 kn za Leon, do 16.000 kn za Ibizu i do 15.000 kn za Aronu. U Porscheu upravo pripremaju proljetno-ljetnu servisnu akciju u kojoj će ponuditi besplatnu kontrolu klimatizacijskog sistema, te njegovu dezinfekciju za 199 kn. Sva dodatna Porsche oprema - kao i Porsche Drivers Selection - bit će ponuđena po nižim cijenama, a niža će biti i cijena Porsche zamjenskog vozila.