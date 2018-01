Koliko će koštati automobili prema novoj uredbi: Sandero jeftiniji 649, a luksuzni Audi SQ7 95.503 kn

Prema nacrtu uredbe o načinu izračuna posebnog poreza na motorna vozila za koju se očekuje da će biti donesena na ovotjednoj sjednici Vlade, a Večernji list je ima u posjedu, svi će novi automobili pojeftiniti. Uz uvjet da trgovci, dakako, ne podignu cijene nakon što se država odrekne dijela trošarina.

Kao što je već najavljeno, u nacrtu uredbe promijenjen je način izračuna posebnog poreza na motorna vozila (PPMV-a) prema vrijednosnom kriteriju, dok je izračun trošarine prema ekološkom kriteriju koji se plaća prema ispustu CO2 pojedinog automobila ostao isti.

Tako se više trošarina ne plaća prema vrijednosti za automobile s osnovnom cijenom s PDV-om do 150.000 kuna. To znači da će automobili do 100.000 kuna osnovne vrijednosti pojeftiniti za 1%, primjerice jedan od najjeftinijih auta na našem tržištu, Dacia Sandero 1,0 Ambience, koja je do sada koštala 69.900 kuna, prema novim trošarinama će stajati 649,85 kuna manje odnosno 69.250,15 kuna.

Auti od 100 do 150 tisuća kuna na koje se plaćalo 2% od vrijednosti auta će nešto osjetnije pojeftiniti, primjerice Suzuki Vitara sa 111.347,96 kuna na 109.282,71, dakle za 2065,25 kuna. Na autu s osnovnom cijenom od 150.000 kuna uštedjet će se 3000 kuna trošarine (2% koje se ukida).

Jeftiniji pojeftinjuju najmanje

Dakle, auti do 150.000 kuna, koji čine oko 65 posto ukupno prodanih novih auta u Hrvatskoj bit će jeftiniji, ali ne značajno, da bismo mogli reći da će građani pohrliti u salone.

A u apsolutnim iznosima još će više pojeftiniti skuplja vozila. Njima, doduše, nije potpuno ukinuta vrijednosna komponenta, ali je drukčiji način izračuna blaži nego do sada. Pa se tako već na VW Golfu 2,0 TDI Comfortline koji je do sada došao 202.170 kuna na trošarini štedi 3606 kuna. A prave se uštede vide tek na skupljim automobilima poput BMW-a 530d koji pojeftinjuje za 35.041 kunu te pogotovo na superskupom Audiju SQ7 kojem je, prema novom izračunu, trošarina manja za 155.503,76 kuna.

Treba reći, da su za ta vrlo skupa vozila davanja na ime PDV-a i trošarina zaista paprena, primjerice, do sada kupac spomenutog Audija SQ7 državi za PDV uplaćuje 147.519 kuna, a za trošarinu 279.033 kune, odnosno ukupno 426.552 kune.

Neslužbeno objašnjenje ministarstva financija zbog čega se bitno smanjuju trošarine na najskuplja vozila jest da su i oni koji su htjeli kupiti tako skup auto to do sada izbjegavali upravo zbog tako velikih davanja i okrenuli se rabljenim autima, dok bi sada zbog manjih nameta mogli i kupiti tako skupo vozilo.

Odbitak 50 posto PDV-a

Uz ta trošarinska pojeftinjenja, poduzetnicima je od Nove godine dopušteno odbijati 50% PDV-a na osobna vozila koja kupuju na tvrtku do iznosa od 400.000 kuna. Primjerice, za automobil od 200.000 kuna moći će odbiti 20.000 kuna, a za aute od 400.000 kuna ili skuplje dopušteno im je odbiti 40.000 kuna PDV-a. To vrijedi i za unos rabljenih auta, ali samo ako se PDV plaća u Hrvatskoj.

Stoga, jedan poduzetnik ako poželi kupiti novi Audi SQ7 koji bi ga sada stajao 1,016.627,35 kuna, prema novim trošarinama i s mogućnošću odbitka 50% PDV-a do iznosa od 400.000 kuna, prema novim propisima ga može kupiti već za 821.123 kune.

Što se tiče rabljenih vozila, ako i dalje ostanu iste deprecijacijske tablice prema kojima se umanjuje vrijednost vozila prema starosti vozila u mjesecima, trošarine na njih će također pojeftiniti, ali manje nego kod novih auta. Razmjerno godinama starosti vozila, novija će vozila pojeftiniti više, a starija manje zbog promjene trošarina.

Primjerice, za auto vrijednosti 100.000 kuna starosti pet godina državi će se plaćati 415,66 kuna manje nego sada.