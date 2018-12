Auto Maritea - Pametno želi, moćno odaberi

Auto Maritea jedno je od vodećih poduzeća u Hrvatskoj za prodaju rabljenih motornih vozila. Tvrtka uspješno posluje od 1994. godine i bilježi kontinuirani porast prodaje iz godine u godinu. Više od 7000 zadovoljnih kupaca jasan su pokazatelj kvalitete vozila u Auto Maritei.

Foto: Promo

Kompanija je specijalizirana za uvoz i prodaju francuskih vozila – Peugeota, Renaulta i Citroëna, ali nudi i vozila ostalih automobilskih marki. Tako se među širokim izborom automobila našao Fisker Karama EVER, Elektricni Plug-in Hybrid koji je proizveden 2012-te godine u tisućudevestopedest primjeraka.

Foto: Promo

Dizajner ovog automobila je poznati Henrik Fisker koji je u svojoj stvaralačkoj karijeri nizao brojne uspjehe te potpisuje dizajn automobila “BMW Z8”, “BMW X5” i “Aston Martin DB9”. Vodstvo poduzeća Auto Maritee, koje je široj javnosti poznato kao pokrovitelj mnogobrojnih manifestacija, mjesto na kojem imate zajamčenu kvalitetu iznenadilo je ljubitelje automobila s jedinstvenim Hybridom, ukoliko niste znali Fisker Karma EVER je jedini primjerak u Hrvatskoj.

Foto: Promo

Naravno samo za vas kolekcionarski Hybrid imate priliku vidjeti u našim najvećim gradovima, točnije u Splitskom City Centru One od 12. Prosinca do 17. Prosinca i u Zagrebackom City Centru East od 20. Prosinca do 24. Prosinca.

Foto: Promo

Uz Fiskera biti će izloženo još par automobila različitog cjenovnog ranga no više o njima vam nećemo otkriti, to ćete učiniti sami, sigurni smo da ne želite propustiti priliku i sjesti u kolekcionarski primjerak jedinog takvog Hybrida u Hrvatskoj.

Sva vozila posjeduju certifikat o proizvođaču i servisnu evidenciju. Automobili u salonima uglavnom nisu stariji od 2012. godine.

Foto: Promo

Na tržištu rabljenih automobila izdvajaju se jedinstvenim pogodnostima – 2 godine garancije na kupljeno vozilo i čak 7 godina besplatnog servisiranja.

Osim prodaje vozila Auto Maritea nudi i mogućnosti:

Zamjene starog vozila za novo

Autoservisa

Prodaje automobilskih dijelova

Osiguranja vozila

Pregleda vozila u 50 kontrolnih točaka prije kupovine

Auto Maritea - kvaliteta i sigurnost na jednom mjestu!