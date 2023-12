Župan Kožić poručio Tomaševiću: 'Gradonačelniče, dosta je politiziranja ove teme, primite se posla!'

Tri su ključne teme o kojima treba razgovarati s Vladom kada je riječ o izgradnji centra za gospodarenje otpadom, a to su utvrđivanje u Resniku, mogućnosti sufinanciranja iz Europske unije i suradnji, odnosno, zajedničkom korištenju sa Zagrebačkom županijom, rekao je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručivši kako je, nakon 20 godina, konačno došlo vrijeme da se odlagalište na Jakuševcu zatvori.

-Vlada gura ideju da to postrojenje bude i za potrebe Zagrebačke županije, a to, dodao je Tomašević, nije intencija Grada budući da to ne bi bilo ni pravedno ni održivo. Zbog bremenitog odnosa Grada i Županije, pitanje Jakuševca se godinama nije rješavalo- poručio je Tomašević na današnjoj koferenciji za medije gradske uprave.

A o situaciji vezanoj uz izgradnju centra za gospodarenje otpadom oglasili su se i iz Zagrebače županije. U cjelosti prenosimo reakciju župana Stjepana Kožića:

Zagrebačka županija još 2013. godine imala je lokaciju za gradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Tarno u Ivanić—Gradu. Tome je prethodilo niz odluka Županijske skupštine, istražnih radova, elaborata i pilot projekata. Izmijenjen je Prostorni plan Zagrebačke županije, osnovana jedinstvena komunalna tvrtka Gospodarenje otpadam Zagrebačke županije, postignut je konsenzus sa svim gradovima i općinama u Zagrebačkoj županiji uključujući i Ivanić-Grad koji je bio spreman prihvatiti Centar za gospodarenje otpadom.

Međutim, početkom 2015. godine mijenja se nacionalni Plan gospodarenja otpadom prema kojem Zagrebačka županija ne može više imati svoj centar već se treba graditi regionalni centar zajedno s Gradom Zagrebom. Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. -2028. koji je donijet 2023. godine i dalje se planira izgradnja zajedničkog centra gospodarenja otpadom Grada Zagreba i Zagrebačke županije na području Grada Zagreba. U sporazumu potpisanom 2018. godine s Gradom Zagrebom jasno stoji da će se centar nalaziti na području Zagreba, pretovarne stanice na području Zagreba i Zagrebačke županije, a 95% sredstava smo trebali povući iz EU fondova.

S obzirom da smo u ovoj priči mi manji partner, mogu reći da su nam ruke vezane, iako smo više puta s gradonačelnikom Tomaševićem prokušavali razgovarati na temu otpada. Uistinu mi je žao što se morala dogoditi nesreća na Jakuševcu, da su ljudi morali stradati kako bi se ovo pitanje s kojim se kao župan borim godinama gurnulo u prvi plan. Još k tome prozivati Zagrebačku županiju koja je napravila sve što je bilo u njenoj moći i nadležnosti uistinu je ispod svake razine. Gradonačelniče, dosta je politiziranja ove teme, primite se posla!

