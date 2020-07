ZET smo plaćali 120.000 kuna, sad traže 1,2 milijuna. Idemo mi na vlak!

Uzmi ili ostavi. Tom su izrekom gradovi i općine Zagrebačke županije koji koriste prijevoz ZET– ovim autobusima opisali ponudu koju im je ta tvrtka dala nakon isteka donedavnih ugovora. Odlučili su, naime, da će u Veliku Goricu, Zaprešić te općine Bistra i Klinča Sela voziti uz dvostruko, pa čak i deset puta veće subvencije.

Gorica radi na svom modelu

Na tu je ucjenu, kako su je neki nazvali, većina morala pristati jer drugih opcija nemaju. No, u Gorici su počeli tražiti druge modele javnog prijevoza.

– Mjesečni se trošak s 850.000 kuna popeo na dva milijuna, što će se osjetiti i u proračunu. To je znak da se trebamo zabrinuti i u suradnji s Prometnim fakultetom intenzivno tražiti rješenje za spas situacije. Dosad smo plaćali deset, a sad bismo trebali davati 24 milijuna kuna na godinu – kazao je velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić na nedavnoj sjednici Vijeća. Rade tako, ističu u Gorici, analizu javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika i moguće scenarije novog modela, no to ne znači da se ZET odande povlači. O otkazivanju zagrebačkoj tvrtki ne razmišljaju ni u Zaprešiću jer su njihovi autobusi, kaže gradonačelnik Željko Turk, na ulicama već 30 godina, a i nemaju mogućnosti za kvalitetniji prijevoz od onoga koji pruža ZET. Njima je ta tvrtka ponudila da Zaprešićane linijom 172 prevozi za 875.000 kuna mjesečno umjesto dosadašnjih 550.000, što je godišnje poskupljenje od pet milijuna, no potpisali su ugovor koji vrijedi do kraja 2021.

– To je golem iznos i to nas žulja, a morat ćemo ići i u rebalans proračuna. No, svaki put kad počnemo razmišljati o drugim solucijama, shvatimo da je i dalje ZET najbolje rješenje za naše građane – ističe Turk. Izbora nisu imali ni u općini Bistra, gdje je godišnja subvencija porasla s 1,7 na 3,1 milijun kuna, odnosno 86 posto. No, u općini Klinča Sela povećanje nisu mogli prihvatiti. Ondje je, naime, cijena sa 120.000 kuna skočila na 1,2 milijun.

– To je nešto najstrašnije što sam u radnom vijeku vidio, a svota je gotovo 10 posto našeg proračuna. Ponudio sam stopostotno povećanje, na 240.000 kuna godišnje, ali su u ZET-u hladno odbili. Poskupljenje su opravdali time da im je naloženo da sve cijene povećaju jer će obnova Zagreba nakon potresa puno koštati – na općinskim se stranicama očitovao načelnik Miljenko Vučković. Oni su se stoga odlučili prebaciti na putovanje vlakom.

Pa mogu angažirati druge

Iz ZET–a, pak, poručuju da prijevoz obavljaju sukladno uredbi Europskoga parlamenta i vijeća koja je obvezujuća od prosinca, a njome su propisani parametri za utvrđivanje visine naknade. Ističu i kako su naručitelji, gradovi i općine, obvezni pokriti dio troškova koje ZET ne može namiriti iz prihoda od obavljanja ugovorenih usluga te kako mogu, na koncu, angažirati i drugog prijevoznika