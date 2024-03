Želite sami organizirati vlastito vjenčanje? Svratite u subotu do studija Katran i doznajte kako

Iako je vjenčanje jedan od najljepših dana, također je i najstresnije vrijeme za svaku mladenku, od pritiska okoline, do pritiska osobnog izgleda, pa čak i do izgleda samog vjenčanja. U današnje vrijeme postoji previše izbora, a premalo vremena, zato drugu godinu zaredom, Eventmore u suradnji sa Studiom Katran organizira Wedding Brunch koji će se održati u subotu s početkom u 10 sati u studiju Katran na Radničkoj cesti 27. Stručnjaci iz domene i industrije organiziranja vjenčanja tom će prilikom buduće mladenke savjetovati kako na što lakši način organizirati vlastito vjenčanje, i to kroz interaktivan razgovor, brojne panele i mini cvjetnu radionicu.

– Wedding Brunch je događaj kojem je cilj budućim mladencima olakšati planiranje, budžetiranje te organiziranje njima najljepšeg dana, a kako bi se mladenke osjećale što ugodnije, poželjno je sa sobom povesti i svoje najbliže, prijateljice, kume pa čak i majke jer ih očekuju Mimosa kokteli, brunch delikatese i slastice, zabava uz DJ-a Lucu Goya i saksofonista Vanju Ilekovića te razgovor s poznatim fotografkinjama Karmen Poznić i Tatjanom iz leTIM Weddings, dekoraterom Cvit Happens-a, Antunom i floristicom Monikom iz cvjetnog dizajna Pink koji će na zanimljiv način objasniti zašto nije moguće realizirati svaki 'Pinterest' dizajn, već ponuditi svoja najbolja rješenja za njihove želje – najavljuju organizatori.

Glavnu riječ panela vodit će pak profesionalne organizatorice vjenčanja Petra Nevistić i Andrea Kuzmić, koje će, usto, odgovarati na pitanja o početku organiziranja, kako se nositi s prijedlozima i savjetima svih članova obitelji i slično. Mini radionica cvijeća pomoći će mladenkama koje žele same dekorirati svoj prostor i izgled vjenčanja, a u showroomu će biti prikazani najmoderniji nadolazeći trendovi. Broj ulaznica je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti na službenim internetskim stranicama studija Katran.