Zbog radova dio Škorpikove ostaje bez dva traka do kraja mjeseca, evo koji je obilazak

Na prometnoj žili kucavici zapadnog dijela grada od danas se mogu očekivati gužve. Počinje, naime, asfaltiranje istočnog kolnika Ulice Velimira Škorpika, na dijelu od kružnog toka kod trgovačkog centra King Cross do križanja s Kovinskom i Golikovom, zbog čega se uvodi i privremena prometna regulacija. Radove vrijedne oko pet milijuna kuna izvodit će Zagrebačke ceste, a kako je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, dovršetak se očekuje 1. studenoga.

Na dijelu Škorpikove od kružnog toka do Ulice Oktavijana Miletića zbog asfaltiranja će se zauzeti jedan prometni trak, a vozila će se moći kretati slobodnim dijelom kolnika. Na drugoj će polovici jedne od najprometnijih dionica zapada metropole, odnosno od Miletićeve do križanja s Kovinskom i Golikovom, radovi pak zauzeti dva od četiri prometna traka, one kojima se vozi prema jugu. Na istočnom dijelu tako će se privremenom regulacijom uspostaviti dvosmjeran promet, odnosno vozačima će ostati samo po jedan trak za kretanje u jednom smjeru. U zoni raskrižja Škorpikove s Kovinskom i Golikom bit će onemogućeno kretanje vozila u smjeru istok – zapad i obratno te u smjeru istok – jug i zapad – sjever.

Također, kamionima će biti onemogućeno kretanje Škorpikovom u smjeru od juga prema sjeveru pa će se promet za njih preusmjeriti na Priobalnu ulicu, koja spaja Ljubljansku aveniju i Samoborsku cestu. Kamionski promet od sjevera prema jugu pak odvijat će se bez ograničenja, a ni autobusnim linijama koje voze Škorpikovom neće se mijenjati redovna putanja. No, autobusno stajalište Solidum, koje koriste linije 116 (Ljubljanica – Podsused most) i 120 (Črnomerec – Gajnice – Prečko), u smjeru sjevera privremeno neće biti u funkciji.

Nerijetki su Zagrepčani počeli negodovati i na samu najavu radova pa su u komentarima na društvenim mrežama neki predložili da se ponovno u promet pusti podvožnjak Dubravica, kao kada se radilo na sanaciji željezničkog nadvožnjaka u Škorpikovoj. Ti su radovi tijekom lipnja i srpnja na više od mjesec dana u potpunosti zatvorili promet dionicom te uzrokovali gužve i negodovanje vozača. Alternativni pravac, uz podvožnjak Dubravicu, tada je bio preko Oranica, što je i ovoga puta opcija za vozače, iako će im, dakako, znatno produžiti putovanje.