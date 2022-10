Autobusna linija s Črnomerca za Graberje sljedećih nekoliko dana vozi uz izmjene

Autobusna linija 135 (Črnomerec - Graberje) neće prometovati do subote, 8. listopada u 17 sati, zbog radova i nemogućnosti održavanja sigurnog prometovanja dijelom Ulice Graberje, od Kustošijanske do Kotoripske ulice.



Autobus će od subote, u 17 sati do ponedjeljka u 8 sati prometovati redovito.



U ponedjeljak i utorak (10. i 11. listopada) linija 135 neće prometovati u vremenu od 8 do 15 sati, dok će preostalo vrijeme prometovati po redovitom voznom redu.