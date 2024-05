Zagrepčanka poslala pismo gradskoj upravi i ponudila im stan u Mesničkoj od 24 kvadrata za 119 tisuća eura

Vlasnica stana u Mesničkoj ulici 1. odlučila je prodati stan, no kako se radi o nekretnini koji se nalazi u kući Rosenfeld koja je i zaštićeno kulturno dobro, prvo se s ponudom obratila Gradu Zagrebu. Naime, Gradu je ponudila stan od 24 kvadrata na prvom katu zgrade kupiti za 119 tisuća eura, odnosno za 4800 eura po kvadratu, piše Jutarnji list.

"Kuća Rosenfeld značajan je mikrourbanistički zahvat svog vremena i ključna zgrada u razvoju historizma u Zagrebu", stoji na službenim stranicama gradske uprave. A navedena kuća je dvokatnica s mezaninom i trgovačkim prizemljem sagrađenoj 1867. prema projektu velikog zagrebačkog arhitekta Franje Kleina.

No u Gradu su ipak odustali od kupovine s obzirom na to da je prosječna kupoprodajna cijena stambenog prostora na području Ilice od Britanskog trga, Trga Bana Jelačića do Praške ulice iznosi 3.293,90 eura za metar kvadratni. Dok je pak najniža kupoprodajna cijena za te lokacije 2.442,60 eura po kvadratu, dok je najviša kupoprodajna cijena iznosila 4.359,58 eura po kvadratu. Vlasnica će tako morati stan prodat nekom drugom te ga neće smjeti prodati za manju cijenu od one koju je ponudila Gradu Zagrebu.

VEZANI ČLANCI:

"Kako ponuđena cijena predmetne nekretnine površine 24,79 m2 iznosi 119.000,00 eura, odnosno 4.800,32 eura/m2, vidljivo je da je ponuđena kupoprodajna cijena predmetnog stana veća od prosječne, odnosno najviše kupoprodajne cijene stambenog prostora na tom području te predmetna ponuda nije povoljna za prihvatiti."

FOTO Pogledajte kako je bilo na prvoj večeri 'Progledaj srcem', duhovno-glazbenom događaju godine