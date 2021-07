Zagrebačka Županijska skupština nije se konstituirala niti iz drugog pokušaja

Županijska skupština Zagrebačke županije nije se uspjela konstituirati u petak ni iz drugog pokušaja jer se vladajuća koalicija nije dogovorila oko članova Mandatnog povjerenstva. Mandatno povjerenstvo, naime, bira se na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje jedne trećine članova, no kako nije bilo prijedloga do sjednice kao ni na njoj, povjerenstvo nije izabrano.

Kako je izbor povjerenstva preduvjet za daljnji nastavak konstituiranja, Županijska skupština Zagrebačke županije niti u drugom pokušaju nije konstituirana. No, stvari nisu niti približno tako jednostavne jer je problem puno dublji. Potrebno je, naime, odabrati predsjednika Skupštine, a izgleda da se dogovori oko toga među strankama još nisu postigli.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić izjavio je novinarima da i dalje ima određenih stvari oko kojih se dogovaraju kako bi kvaliteta koalicije bila što jača, a većina stabilna, da sve programe i projekte mogu realizirati u mandatu. Do danas to nisu uspjeli usuglasiti i dogovoriti, priznao je te dodao da se nada da će se u kraćem roku postići dogovor jer iza trećeg neuspjelog pokušaja konstituiranja idu novi izbori, koji će koštati pet milijuna kuna. Na pitanje gdje je zapelo u koalicijskim dogovorima, Kožić kaže kako imaju većinu, ali se do danas nisu uspjeli dogovoriti i usuglasiti "najviše o programima, no uvijek ima tu ima i procjene tko je više ili manje doprinio".

Barbara Knežević iz Domovinskog pokreta (DP) kazala je kako za nekonstituiranje današnje sjednice postoje vrlo jasni i čvrsti razlozi.

- DP u Zagrebačkoj županiji nije izašao na izbore da bi bespogovorno dizao ruku za HDZ, jer u ovoj situaciji župana Kožića nitko ništa ne pita, glavnu riječ vodi HDZ, što mi nikako ne možemo podržati - naglasila je Knežević. Na pitanje što HDZ traži rekla je kako HDZ ostaje pri zahtjevu da dobije predsjednika Skupštine.

- Jasno ću vam reći kako su rekli - da bi mogli kontrolirati župana. Mi ne želimo biti sudionici da se nekoga drži taocem, da se nekome onemogućava rad za dobrobit građana - poručila je Knežević, a na upit može li se na taj način nastaviti dijalog partnera, odgovorila je kako se u dijalogu obično razgovara, ali kada se dva mjeseca postavlja jedan jedini uvjet, to onda nije dijalog. Na pitanje imaju li svojeg kandidata za predsjednika Skupštine, Knežević kaže da DP može podržati kandidata stranke Fokus, Kožićeve ili njihove stranke, ili bilo koje druge, ali koja će dati kvalitetnog kandidata koji neće ucjenjivati.

Gradonačelnik Zaprešića i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Željko Turk kazao je kako su svjesni odgovornosti koju imaju u Županiji, a čvrsto vjeruje da će se u zadnjem krugu imati snage i mudrosti konstituirati Skupštinu.

- HDZ je s 12 vijećnika u okviru svoje koalicije stranka koja nosi najveću odgovornost. Ne pada mi na pamet da bih komunicirao riječi ucjene ili nešto slično. Stvaranje skupštine je mogućnost dogovora - naglasio je Turk. Ogradio se od izjave da HDZ želi kontrolirati župana, naglasivši da je ta izjava "dosta neodgovorna" te je odbacio tvrdnje da HDZ ucjenjuje svojeg koalicijskog partnera. Sljedeća sjednica na kojoj bi se konstituirala Skupština mora se dogoditi unutar mjesec dana.

Zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović poručio je kako je izuzetno neodgovorno prema građanima županije da se ni u drugom pokušaju Skupština nije konstituirala.

"Ako većina postoji onda građani imaju pravo znati gdje je zapelo. Prebacivati odgovornost na nekog drugog prijeteći novim izborima je vrlo neodgovorno i nemušto izmotavanje. Ili većina ne postoji pa netko laže", ustvrdio je Zmajlović dodajući kako se vjerojatno radi o podjeli fotelja, jer sigurno oko projekta nije zapelo, daleko je proračun za sljedeću godinu.