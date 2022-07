Zagrebačka policija poziva: I ove subote možete doći po svoju novu osobnu iskaznicu i putovnicu

Oni koji su predali zahtjeve za izradu novih osobnih iskaznica i putovnica, i ovu subotu od 7 do 15 sati moći će ih preuzeti, i to na onoj lokaciji na kojoj je podnijet zahtjev: Petrinjska 30, Heinzelova 98, II. policijska postaja Črnomerec i VI. policijska postaja Novi Zagreb.



– Naglašavamo kako se na preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica neće čekati kao tijekom radnog tjedna – kazali su u PU Zagrebačkoj. S obzirom na velike gužve na šalterima zbog godišnjih odmora, zagrebačka policija 25. lipnja 2022. godine počela je s organizacijom uručenja izrađenih osobnih iskaznica i putovnica svake subote pa sve do 27. kolovoza 2022. godine u vremenu od 7 do 15 sati.

Potrebno je ponijeti potvrdu o podnijetom zahtjevu i(preuzima se osobno na lokaciji na kojoj je podnijet zahtjev).Oni koji žele provjeriti je li njihova osobna iskaznica gotova mogu to učiniti putem govornog automata na 01/4563-602, a za putovnicu mogu nazvati na 01/4563-601