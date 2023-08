Zaboravljeni 20 minuta od Zagreba: Obećanja slušamo već 13 godina, no ona nestanu čim se voda povuče

Mir i tišina, tek poneki automobil ili biciklist na cesti. Na prvi pogled idila maloga mjesta udaljenog tek nešto više od 20 minuta vožnje od glavnog grada, a u stvarnosti daleko je od idile. Za svake jače kiše stanovnici općine Brdovec u strahu i neizvjesnosti gledaju prema susjednoj Sloveniji i pitaju se što im Sava nosi. U 21. stoljeću, kada su klimatski ekstremi učestaliji no ikada, treća po veličini općina u Hrvatskoj spas u slučaju poplave može tražiti jedino u vrećama s pijeskom.

Takozvani zečji nasipi dočekuju nas i danas, tjedan dana nakon što je Sava nakon rekordnih padalina u Sloveniji dosegnula jednako tako rekordne vodostaje i još jednom poplavila dio naselja Javorje i Drenje Brdovečko. Automobilom danas prolazimo tamo gdje se do prije pet dana moglo samo čamcem. Srećom, ovoga puta podsjetnika na borbu s vodenim valom nema previše. Zaustavljamo se u Savskoj ulici jer na cesti pred nama susrećemo ženu koja u tačkama vozi glavice kupusa. Međutim, plodovi iz vrta ovih obitelji neće završiti na stolu ili na tržnici, nego u smeću.

Plodovi iz vrta mogu u smeće

– Ovoga puta nije bilo toliko strašno što se tiče kuća, ali šteta na poljoprivrednim kulturama je velika – govori nam gospođa Vesna Čarapović dok nas vodi plastenikom. O razini bujice svjedoče tragovi blata na metalnoj konstrukciji koji su nam u razini ramena. Uništen je i dio drva za ogrjev, a voda je zaprijetila i životinjama.

– Postavljali smo bale sijena i na njih podigli koze. Srećom, dobro je prošlo, ali sve se odvilo prilično brzo. U petak navečer stiglo je upozorenje, u subotu ujutro već smo mogli gledati kako nas Sava okružuje. Kada smo doselili ovdje prije poplave 2010., susjedi su nas upozoravali na rijeku, ali sve nam se to činilo nevjerojatnim jer korito je udaljeno neka dva, tri kilometra odavde – prisjeća se Vesna. U međuvremenu hidroizolacija je postala najskuplja riječ u selu jer, čekajući državu, općinu, županiju i Hrvatske vode, susjedi su sami poduzeli mjere.

– U mom dvorištu bila je voda, vide se i obrisi na fasadi, ali u kuću nije ušla zahvaljujući izolaciji, a napravili smo i nasipe s vrećama s pijeskom – prisjeća se susjed. Ipak, te sreće nije bilo desetak obitelji koje su evakuirane, a u nekoliko domova i podruma voda se uspjela probiti. Najveće su štete, govore nam mještani, na poljoprivrednim zemljištima, no još nisu stigli do kraja zbrojiti ni one od nevremena u srpnju, a već se gomilaju nove. Po pitanju odštete su skeptični, a nemaju mnogo povjerenja ni u obećanja političara.

– U subotu je ovdje bio naš susjed iz Zaprešića, ministar Božinović. Dođu tako i sve kamere, kad smo pod vodom snime nas, bude u vijestima, ali kad se povuče voda i interes nestane i tako do nove poplave. Sjećam se, ovdje nas je za poplave 2010. obilazila i tadašnja premijerka Jadranka Kosor i isto obećavala nasip, ali ništa – domeće Vesna. Do kada će slušati obećanja, pitali smo i načelnika Alena Preleca. On pak prstom upire drugdje.

– Imao sam tu sreću ili nesreću da budem načelnik i za poplave 2010. i otada svake godine dopisima molim Hrvatske vode da mi kažu u kojoj je fazi projekt nasipa i zašto se ništa ne poduzima. Svake godine bude isto, odgovore da je u procesu. Nije mi jasno što se radi kada 13 godina nema pomaka, nama ne trebaju obećanja, nego nasip – objašnjava Prelec te nam na karti pokazuje gdje bi se trebao graditi.

Traže desetak kilometara nasipa

– Riječ je desetak kilometara, što bi spasilo našu općinu koja broji nekoliko tisuća domaćinstava i veća je od brojnih hrvatskih gradova. Ne možete me uvjeriti da gradnja nasipa može biti veći trošak od svih šteta koje nastaju – govori načelnik te napominje da mjesto raste i razvija se, a svoj pogon od 100 milijuna eura u općini gradi i američki farmaceutski div. Zato, smatra Prelec, zaslužuju barem odgovor hoće li se išta poduzeti ili će čekati nove poplave.

Na ovu temu upit smo poslali i Hrvatskim vodama, a odgovor ćemo objaviti po primitku. Dok se njihovo pitanje ne riješi, stanovnici kojih je iz godine u godinu sve više, pripremaju se kako znaju. Doduše, prvi su u Hrvatskoj primili SMS upozorenja, ali u mobitelu odavno koriste i druge aplikacije.

– Prvo smo imali za potrese sve žive aplikacije, a sada gledamo slovenske prognoze, pratimo Rain Alarm, radare i snalazimo se kako znamo, a šteta jer kraj je divan, sve vam je blizu, a mirno je i tiho. Prava idila – zaključuje Vesna. No, u idili će uživati, zaključuju ovdašnji susjedi, do prve sljedeće veće kiše kada će ulice ispuniti bujice, a kuće strah i kuće strah i pitanje koliko će još puta morati plivati.