Zabilježen potres kod Zagreba: 'Zatutnjalo je kao da grmi'

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su vrlo slab potres s epicentrom kod Planine Donje, 13 km sjeveroistočno od Zagreba u 11,32 sati. Magnituda potresa iznosila je 1.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru I-II stupnja EMS ljestvice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.3 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/zjG2qwt25w