Za poštu treba COVID potvrda, ali pokazuje se tek na šalteru

Bolje bi bilo da ste to već podigli jer sutra će vam trebati potvrda – objašnjavali su nam danas u poslovnici Hrvatske pošte na Jarunu da se od sutra neće moći do paketa u pošti bez potvrde o cijepljenju, preboljenju ili negativnog testa. Ipak, u poslovnice pošte i dalje će ulaziti svi jer kontrole neće biti sve dok se ne dođe do šaltera.

– COVID potvrde pokazuju se djelatnicima – govore nam u pošti i ljubazno objašnjavaju da će se ako je gužva i dalje čekati u redovima, a onda potvrda ili test predočiti službeniku pri preuzimanju ili slanju pošiljke ili dok se možda plaćaju računi.

– Naša poslovnica nije velika i imamo ograničenje broja ljudi koji mogu biti u prostoru pa, bude li više ljudi, oni na red čekaju uglavnom vani – pojasnili su nam u pošti ovu nelogičnost, u kojoj će se bez potvrde ili testa ipak moći podići pošiljka čije bi nepreuzimanje imalo “pravne posljedice”. To je primjerice poziv na sud ili rješenje Porezne uprave, u koju će se od sutra također ulaziti samo uz COVID potvrdu ili test. I sve državne, javne, gradske i županijske tvrtke obveznici su ove odluke, uključujući i škole, u kojima će sve pod kontrolom držati ravnatelji. Oni će voditi računa o tome tko ima valjani papir za ulazak u obrazovnu instituciju. Još ovog tjedna uglavnom će se, kažu nam, testovi obavljati na nekom od punktova, a onda će pokušati dovesti u škole timove. Nadaju se da će timovi za testiranje stići iz ljekarni, koje po novom također provode testiranja.

– Polako se prilagođavamo. Ljekarne zainteresirane za provođenje testiranja definiraju termine u kojima će to moći napraviti. Čekamo nove informacije jer još uvijek je dosta neodgovorenih pitanja, poput onog kadrovskog jer ni ljekarne nemaju dovoljno ljudi za cijepljenje, testiranje i obavljanje svakodnevnog posla – pojasnila nam je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Sedam novih punktova

Danas smo obišli sedam novih zagrebačkih punktova za testiranje. U redovima za testiranje u COVID ambulanti u Sigetu sreli smo zaposlenike Fine i pojedinih ministarstava kako čekaju rezultate koji će im potvrditi ili uskratiti sutrašnji odlazak na posao. Kako su nam kazali, frustrirani su situacijom s potvrdama pa su tek kratko poručili da “popustiti neće”, radije će se testirati nego cijepiti.

VIDEO Obišli smo punktove za testiranje u Zagrebu: Jedan uopće ne radi, cijene testova drukčije od najavljenih

– Neće nas prisiliti. Nije više niti do toga što je u cjepivu, nego do principa – govori A. Marković, zaposlenik Fine, dok nam medicinski djelatnici na tom punktu pojašnjavaju kako su termini za testiranje za ovaj tjedan svi već popunjeni. Testirati se nije moglo ni na punktu u parku Stara Trešnjevka jer je bio zatvoren dok su Trešnjevčani obilazili kvart u potrazi za onim koji radi.

– Maloprije sam bila u Domu zdravlja u Prilazu baruna Filipovića. Rekli su mi da se mogu testirati samo ako se naručim online. Pa kak’ kad ne znam ni upaliti kompjuter – požalila nam se baka Ivka, a zabrinute su bile i dvije zaposlenice Ministarstva branitelja.

– Na potezu od Črnomerca do ovdje išla sam u nekoliko gradskih i privatnih ljekarni, nigdje nema testiranja – rekla nam je gospođa koja radi u Ministarstvu, a kojoj će cijenu testa “pokriti” poslodavac. Oni koji nisu te sreće plaćali su danas različito, uglavnom sto kuna. Iz Grada Zagreba pojasnili su nam da je to tako jer su se domovi zdravlja vodili “starim cjenikom”, ali da će se to promijeniti.

– Cijena BAT testiranja bit će 50 kuna, prema uputama – govore neslužbeno iz Grada.

Potraga za testnim mjestima

Zaposlenici Zagrebačkog holdinga danas su se testirali na posebnom mobilnom punktu u Vukovarskoj ulici, od 15 do 17 sati, u organizaciji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvom Andrija Štampar, kako je stajalo u pozivu koji su mailom dobili radnici. Poslodavcima se i bilo preporučilo da sami pokušaju organizirati testiranje dva puta u sedam dana za svoje zaposlenike, a kako većina njih ipak to nije napravila, u problemu su danas su bili i stomatolozi koje su njihovi pacijenti također zvali s pitanjem mogu li se testirati kod njih. Nije to ništa neuobičajeno jer Hrvatski zavod za javno zdravstvo proširio je listu onih koji mogu provoditi testiranja.

– Osim testnih mjesta koja već sada postoje i na listi su HZZO-a, testirati može svaki zdravstveni djelatnik, uključujući i one čija je osnovna uloga u sustavu zdravstva primarno usmjerena drugim područjima poput farmaceuta, farmaceutskih tehničara i doktora dentalne medicine – kažu u HZJZ-u, u kojem imaju i upute kako točno testirati. Kažu da bi se “uzorkovanje” trebalo izvoditi na otvorenom kad god se to može, uz moguće prilagodbe, primjerice, kroz prozor.

– Ako je uzorkovanje u zatvorenom, treba odrediti prostoriju isključivo za tu svrhu. Ako nema raspoložive posebne prostorije, testiranje se može organizirati u određenom vremenu u kojem će se provoditi samo testiranja uz naknadno odgovarajuće čišćenje/dezinfekciju – kažu u HZJZ-u, no stomatolozi i ljekarnici dodaju kako ne znaju kako bi to i kada izveli.