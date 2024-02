Vozač ZET-ove linije 268 jednoj je putnici spasio rođendan, ove geste sjećat će se cijeli život

Priče o ZET-ovoj liniji 268 rijetko kada su pozitivne, a na ovoj liniji, koja spaja Zagreb i Veliku Goricu, ponekad se događaju i lijepe stvari, barem, sudeći prema priči City.portal.hr-a. Naime, kako piše navedeni portal prošlog tjedna se u 'goričkom busu’ dogodilo rođendansko čudo, a čiji su glavni akteri voditeljica jutarnjeg programa City radija, Gianna Kotroman, vozač na ZET-ovoj liniji 268, Mario Ivandić te svi putnici koji su se u srijedu predvečer upravo tim busom vraćali iz Zagreba.

Naime, 21. veljače radijska voditeljica Gianna Kotroman slavila je svoj 49. rođendan, pa se zaputila prema Zagrebu po najdražu tortu. S vrećicama u rukama i rođendanskom tortom, ušla je u prepunu 268-icu i cvikala kartu. Po ulasku u autobus vozač ju je upitao je li joj rođendan te joj ga potom glasno čestitao. Uskoro su i ostali putnici pratili primjer vozača pa je jedan gospodin ponudio ustupiti svoje mjestu, a druga, pak, gospođa ponudila se da pričuva tortu. – To je bilo nešto fenomenalno, a vozač je sve do Gorice svakog novog putnika koji bi ušao obavijestio o rođendanskoj akciji u tijeku. Ma, totalno veselje! – ispričala je Gianna za City.portal.hr.

Torta je tako sigurno stigla na svoje odredište, a kako bi se zahvalila na toj doista jedinstvenoj vožnji, Gianna je preko glasnogovornika ZET-a, Domagoja Zebe, došla do njihovog vozača i uručila mu i poklon zahvale. Vozač Mario Ivandić slučajno se zadesio na baš toj liniji toga dana. Kako i sam ističe svjestan je revolta putnika, što zbog kašnjenja, a što zbog ponašanja pojedinih vozača.

– Ima lijepih i svijetlih primjera kvalitetnih vozačica i vozača, koji su ljubazni i profesionalni. Mene čini sretnim i kad vlastitim primjerom utječem na druge. Nismo svi ‘kreteni’ kako nas znaju zvati putnici – ispričao je Mario dodavši kako rad u ZET-u nije lagan te da je potreban velika doza opreza jer se na cesti događaju razne stvari. – Dobro je biti vozač kad to voliš, ako to ne voliš nije lako sigurno. U tom smislu meni je odlično! – nastavio je Mario i otkrio kako i supruga Goga radi kao vozačica u ZET-u, no ona vozi tramvaje.

Prisjeća se kako je te srijede došavši na peron zbog kašnjenja očekivao gužvu za Veliku Goricu, a onda je ugledao Giannu s puno stvari u rukama. – Namjerno sam naglas čestitao rođendan da i drugi čuju, pa je krenulo opće čestitanje, diglo se raspoloženje, zavladalo je veselje, i svi su čuvali tortu bez obzira na gužvu! Tu i tamo sam dodao – hajdemo ljudi moramo spasiti tortu do Gorice! I uspjeli smo! Čak smo već u drugom krugu uspjeli tu liniju 268 vratiti na njeno vrijeme, iako smo bili u ‘debelom’ kašnjenju – ispričao je vozač Mario koji je za volanom ZET-ovih buseva već devet godina.