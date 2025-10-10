Vizualni hommage kralju Tomislavu na pročelju HAZU-a ove subote

U subotu s početkom u 20 sati, na stražnjoj strani Palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bit će prikazana video projekcija spomenika kralja Tomislava, u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Projekcija će se održavati svaku večer do 21. listopada, u terminu od 19 do 23 sata.

Autor projekta je istaknuti hrvatski fotograf Damir Fabijanić, koji je za ovu prigodu snimio spomenik prvog hrvatskog kralja na Trgu kralja Tomislava, djelo kipara Roberta Frangeša Mihanovića. Kako ističe Fabijanić, ključan izazov bio je pronaći kadar koji će se savršeno uklopiti u pročelje palače HAZU-a.– Dugogodišnje iskustvo odredilo je motiv u startu: Frangešov spomenik snimljen u profilu sa strane, s nebom u pozadini kao jedinim mogućim načinom za projekciju. Dodatna koloristička intervencija i broj 1100 minimalno su dopunili jedini mogući kadar – objašnjava autor.