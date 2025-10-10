Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
1100. GODINA HRVATSKOG KRALJEVSTVA

Vizualni hommage kralju Tomislavu na pročelju HAZU-a ove subote

Zagreb: Obnova Palače HAZU-a
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.10.2025.
u 15:00

Projekcija će se održavati svaku večer do 21. listopada, u terminu od 19 do 23 sata

U subotu s početkom u 20 sati, na stražnjoj strani Palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bit će prikazana video projekcija spomenika kralja Tomislava, u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Projekcija će se održavati svaku večer do 21. listopada, u terminu od 19 do 23 sata.

Autor projekta je istaknuti hrvatski fotograf Damir Fabijanić, koji je za ovu prigodu snimio spomenik prvog hrvatskog kralja na Trgu kralja Tomislava, djelo kipara Roberta Frangeša Mihanovića. Kako ističe Fabijanić, ključan izazov bio je pronaći kadar koji će se savršeno uklopiti u pročelje palače HAZU-a.– Dugogodišnje iskustvo odredilo je motiv u startu: Frangešov spomenik snimljen u profilu sa strane, s nebom u pozadini kao jedinim mogućim načinom za projekciju. Dodatna koloristička intervencija i broj 1100 minimalno su dopunili jedini mogući kadar – objašnjava autor.  
Ključne riječi
kralj Tomislav HAZU Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još