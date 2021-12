VIDEO Pogledajte spot za žestoku pjesmu o Zagrebu, u glavnoj ulozi su naši "vatreni dečki"

Ak' si Purger i ak' si prav, ti u duši si plav. To ti je 'From Zagreb with Love" - počeci su to žestoke hardcore pjesme kojoj je glavna tema upravo ljubav prema metropoli, njenim ljudima i njenom duhu koji, unatoč nedaćama kroz koje prolazi posljednjih godina, i dalje se snažno drži. Izvođači su street rockeri Šank?!, reperi Target i Suicidal te bend Stronghold, a među mnogim likovima koji sudjeluju u spotu glavni su - zagrebački vatrogasci.

Himna je to, inače, istoimenog streetwear branda. Za produkciju pjesme zaslužan je Mrva iz Šanka, a spot su neumorno snimali Vedraj Tomac, koji je ujedno i režirao cijelu stvar i Berislav Matej Mikša - Bero.

- Ovim projektom zaokružujemo našu priču koja traje od 2007. Pjesma i spot su snimani kroz cijelu 2021. i konačno su spremni za HC rotaciju!

Foto: Screenshot/youtube

Zahvalni smo do neba cijeloj From Zagreb With Love obitelji koja ovim projektom obuhvaća jedan od najpopularnijih domaćih punk rock bendova Šank? i njegove članove Mrvu, Rakića i Dinka, bubnjara Andru (Muscle Tribe Of Danger And Excellence, ex Stronghold, Deafness By Noise, Declaration, She Loves Pablo, ESC Life), legendu hrvatskog hip hopa Targeta (Tram 11), svijetlo ime na hip hop nebu Suicidala, basistu Prljavog Kazališta Marka Karačića, genijalnog scratchera SlipMata (Soul Brothers, Hrvatska Funk Delegacija) i osnivača FZWL branda Karla Rosandića.

Kao i FZWL - tako su i pjesma i spot inspirirani najljepšim gradom, njegovim brojnim vizurama, životom na ulici i osjećajem zajedništva koji - ruku na srce - podosta nedostaje u današnje vrijeme! Ne sumnjamo da će se poruka poštovanja grada u kojem živimo, upotpunjena kombinacijom energičnog sing-a-long hardcorea i old school repanja primiti kod svih vas koji godinama podržavate FZWL priču kupnjom našeg mercha, tetoviranjem naših dizajna i fokanjem u FZWL obleki po doslovce cijelom svijetu, a također vjerujemo i da će privući mnoge nove FZWL fanove. - poručili su iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.