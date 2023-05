VIDEO Skromni policajac Josip pomogao rodilji koja se porađala: 'Vidio sam ih u autu uznemirene'

Za zagrebačkog policajaca Josipa to je bio trenutak kad je izvršio svoju dužnost i kako nam je rekao, to bi učinio svaki njegov kolega ili kolegica, ali njegov čin značio je sve za obitelj Tomić i njihovu curicu. Policajac je, naime, 5. svibnja, oko 14.40 sati, na raskrižju Radničke i Heinzelove ulice, uskočio u pomoć zabrinutom ocu koji mu je rekao kako je u automobilu njegova supruga koja se porađa i da treba čim prije doći do bolnice. Policajac je bez oklijevanja uključio svjetlosne i zvučne signale, te se s obitelji Tomić krenuo probijati kroz prometnu gužvu.

Na sreću, zahvaljujući tom postupku, obitelj je sretno stigla u bolnicu, a malena djevojčica se rodila čak 20 minuta kasnije. Taj jednostavan, ali vrijedan čin oduševio je obitelj Tomić, te je potaknuo oca da pošalje pismo zahvale PU zagrebačkoj koje je potom objavljeno na njihovim stranicama.

- Tog 05.05 oko 20 do 15 sati poslije nekog postupanja u gradu, vraćao sam se na svoje postajno područje. Na jednom križanju čekao sam zeleno svjetlo, čuo netko mi trubi, pogledam desno i vidio Kristiana i njegovu suprugu u autu uznemirene. Kristian mi je ukratko ispričao da mu se žena porađa, da je hitno i da treba prepratiti u Vinogradsku bolnicu. Ja sam uključio rotirke, svjetlosne i zvučne signale. Malo brže, ali sigurno sam ih doveo do Vinogradske bolnice. Nakon toga sam otišao na svoje postajno područje, a Kristian je zajedno sa ženom otišao u bolnicu - ispričao nam je policajac.

VIDEO: Policajac Josip ispričao kako je pomogao obitelji Tomić u najtežem trenutku, snimio Kruno Galjar

Pismo koje je pokrenulo sve

Ponosni otac rekao je kako su uspjeli doći do bolnice brzo, ali su onda ušli na krivi ulaz.

- Ušli smo u lift i došli gore. Dotrčale su dvije doktorice i rekli da idemo na porod - prepričao je K. Tomić navodeći kako su ga vrlo brzo zvali sa sretnom viješću da mu se rodila curica. Napomenuo je kako bi se curica vjerojatno rodila u automobilu da nije bila okrenuta, te da je njegova hrabra supruga trpjela bolove cijelo to vrijeme.

GALERIJA: Upoznavanje policajca Josipa i oca čijoj obitelji je pomogao

I to bi možda bilo sve da nije novopečeni otac odlučio pohvaliti Josipa. Nakon 20 dana otac je odlučio poslati e-mail na adresu zagrebačke policije kako bi pohvalio policajca, te je izrazio svoju želju da mu se osobno zahvali. Mladi policajac za pismo pohvale saznao je prije nekoliko dana kad su ga nazvali šefovi.

- Saznao sam da je Kristian poslao pohvalu. Pročitao sam je. Baš je bila lijepo napisana. Nisam se osjećao tada kako je on napisao. Mislio sam da obavljam nešto što mi je dužnost, što bi napravio svatko tko bi bio na mom mjestu. Drago mi je što me pohvalio i drago mi je što sam to bio ja - kazao nam je.

Na pitanje kako se osjećao onog trenutka kad su ga nazvali šefovi i rekli da su dobili pismo o njemu, kazao nam je prvo pomislio da je nešto skrivio. - Prvo sam mislio da sam nešto skrivio, dok mi nisu rekli. Kad su mi rekli onda mi je bilo drago. A onda kad sam pročitao sve što je napisao, bilo mi je baš drago - ustvrdio je skromno.

'Ne osjećam se kao heroj'

PU zagrebačka ispunila je želju novopečenog oca koji je u pismu opisao policajca "poput pravog heroja", te su se upoznali u ponedjeljak popodne. - Ovo je naš prvi kontakt nakon tog događaja. Sad, danas, prije nekih desetak minuta. Tad sam ga upoznao i čestitao - kazao je policajac Josip te je istaknuo kako mu je ovo prvi takav događaj.

29.05.2023., Dugo selo - Ispred PP Dugo Selo razgovarali smo s policajcem Josipom koji je pod rotirkama pratio oca Kristian Tomic i rodilju do bolnice. Stigli su sigurno, a zena je 20 minuta kasnije rodila curicu. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zanimalo nas je kako je bilo Josipu čitati reakcije javnosti kao i to da su se mnogi složili s ocem da je junak, no samo nam je skromno odgovorio.

- Bilo je lijepo, ali kažem da je bilo tko od mojih kolega ili kolegica bio na tom mjestu u to vrijeme isto bi napravio. Pa se ja ne osjećam herojem kako me on prozvao u tom tekstu.

Prenosimo u cijelosti pohvalu oca djevojčice koju je objavila policija.

"Poštovani, ovim putem želio bih pohvaliti policijskog službenika koji je dana 5. svibnja 2023. oko 14.40 sati na križanju Radničke i Heinzelove ulice bio u službenom vozilu policije. On je, naime, učinio nešto što vjerujem da sam ne smatra toliko velikim ni bitnim činom, ali mojoj supruzi, meni i našoj maloj djevojčici, tada još u trbuhu, učinio je nešto na čemu ćemo mu zaista biti zahvalni. On se ponio poput pravog heroja u vozilu i uz upaljene rotirke doveo nas u rekordnom vremenu do Vinogradske bolnice gdje je supruga u nepunih 20 minuta nakon toga bila porođena. Svaka sekunda bila je bitna, beba je u vozilu krenula van! U toj silnoj frci nisam stigao zahvaliti mu. Najmanje što sada možemo učiniti jest javno ga pohvaliti, što vjerujem da će i njegovi nadređeni prepoznati i adekvatno ga nagraditi. Takvi ljudi to zaslužuju! Ja bih se također želio osobno zahvaliti, stoga Vam ostavljam svoje kontakt podatke (5 minuta razgovora i čvrsti stisak ruke kao znak zahvale biti će mi dovoljni). Uz želju da što više ovakvih LJUDI imamo na cesti, srdačno Vas pozdravljam", napisao je otac djevojčice.