VIDEO Medicinska sestra nakon kaosa u Trogiru: 'Čovjek kojeg je ugrizla zmija očajan je čekao intervenciju'

Na videima koji kruže mrežama, snimljenima danas u Trogiru, vide se kola hitne pomoći koja ne mogu izaći s parkirališta Doma zdravlja jer je automobil blokirao izlaz. "Tim izlazi na ugriz zmije, a blokirana hitna stoji usred parkinga", čuje se na jednoj snimci. O svemu se oglasila i jedna medicinska sestra koja kaže da je to što se tamo događa izvan svake pameti. Kaže kako je pacijent kojega je ugrizla zmija očajan čekao intervenciju.

"Nesavjesni vozači sa zapadne strane zgrade nagurali su automobile sve do ljekarne, a s istočne isto tako "stručno" parkirani onemogućili su bilo kakav prolaz. Da ne zaboravim i pristupnu rampu za osobe s invaliditetom s istočne strane zgrade svakodnevno blokiraju. Koliko puta sam samo pod brisače ostavila poruke, ali tko zato mari. Po lokvama kada pada kiša moram 'gurati' pacijente u kolicima na dijalizu preko cijelog parkirališta da bi se 'dočepala' ulaza u Dom zdravlja. Ne znam kakav bezdušan čovjek moraš biti da bi se tako ponašao", poručila je medicinska sestra, prenosi Slobodna Dalmacija. Apel je uputila i javnosti, ali i gradonačelniku Trogira.

On pak poručuje kako će Grad učiniti sve što je u njihovim ovlastima, no kako je sve na županijskom Domu zdravlja u čijoj nadležnosti je i trogirski objekt. "Naši komunalni redari, a ni prometni također nemaju ovlast djelovati na tom parkiralištu, jer nije riječ o javnom parkiralištu", kaže gradonačelnik Ante Bilić. Podsjeća i na neriješene imovinsko-pravne odnose između Doma zdravlja i bivšeg koncesionara parkirališta. Ravnatelj županijskog DZ-a dr. Marko Rađa objašnjava kako je prostor od 2003. do lipnja prošle godine prostor je bio iznajmljen tvrtki kojoj je ugovor istekao 2018. godine. Tvrtka je, kaže, ilegalno naplaćivala smještaj vozila. Zbog toga je Dom zdravlja naplatnu kućicu blokirao postavivši pokraj nje svoja dva stara sanitetska vozila.

Ona priječe prolaz na istočni dio parkirališta. Pokraj njih se poredaju ostala vozila tako da je ulaz dio zgrade koji koristi Hitna pomoć nemoguć, piše Slobodna Dalmacija.

Današnji incident potvrdila je i policija. "Jutros oko 9 sati Policijska postaja Trogir je zaprimila dojavu dežurnog medicinskog osoblja Doma zdravlja u Trogiru da jedno vozilo ometa izlazak kolima hitne pomoći. Dolaskom policijskih službenika na mjesto dojave u 09:05 sati, vozilo nije zatečeno, a prema informacijama dobivenim od osoblja, vozilo koje je ometalo izlazak kolima hitne pomoći se udaljilo i hitna pomoć je izišla s parkinga", objasnili su.