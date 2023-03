Vezica "carskog povrća" na Dolcu stoji 15 eura, no iz tjedna u tjedan pada im cijena

U zagrebačkim ih trgovinama nema, kao ni na trešnjevačkom placu, jer im, kažu prodavači, još nije sezona, ali šparoge, i to divlje, pronašli smo na štandu kumice Ivane na Dolcu. A da su "carsko povrće", kako se nazivaju, svjedoči i cijena šparoga jer posljednjih dana vezica koja teži otprilike 250 grama stoji 15 eura. No to nije krivica prodavača, kaže Ivana, budući da cijenu određuju berači. Divlje su šparoge, naime, jedini proizvod na štandu koji ne sade i ne beru sami, već plaćaju "profesionalne berače".

Majstorice za kamuflažu

– Za branje divljih šparoga plaćamo ljude jer ih je jako teško pronaći, posebice ove prve jer ih i nema puno. Ne sade se jer za njih ne postoji sjeme, već rastu po šikarama. Ako se šparoga ne iščupa cijela, što je najčešći slučaj, svake će godine rasti na istom mjestu. Jako su dobro kamuflirane pa će onaj tko se u šparoge ne razumije često proći pored cijelog grma i neće ih vidjeti – govori Ivana. Šparoge koje prodaju na štandu na Dolcu, dodaje, dolaze iz okolice Kaštela.

Dobra je vijest za sve ljubitelje ove zdrave namirnice, ističe Ivana, to da iz tjedna u tjedan šparogama pada cijena jer ih je sve više. Prošloga je tjedna tako vezica stajala tri eura više, a sudeći po tome, idućeg će se cijena smanjiti za još nekoliko. Iako se kupci žale da su skupe, a neki i odustanu kada doznaju koliko stoje, svaki dan, napominje, prodaju sve zalihe sa štanda.

– Šparoge ne kupuju oni koji nemaju novca. Tražene su, ali većina kaže da će pričekati da pojeftine pa ih više prodamo restoranima. Inflacija je i kupci gunđaju na sve cijene, ali uvijek se nađe netko kome nije problem izdvojiti koji euro više kad znaju da kupuju zdravu i kvalitetnu namirnicu – ističe Ivana. To potvrđuje i studentica Jana koju smo zatekli u kupnji.

– Obožavam šparoge i jedva sam dočekala da stignu na tržnice. Cijene jesu malo paprene, ali što sad, sve poskupljuje iz dana u dan i moramo se nekako prilagoditi – kaže.

Divlje vs. pitome

Razlike između pitomih i divljih šparoga pak itekako ima. Osim što su samoniklo bilje koje raste uz obalu, divlje šparoge znatno su tanje od uzgojenih, žilavije i gorčeg okusa. No zato su zdravije, ali i ljekovite jer imaju diuretička svojstva pa se nerijetko koriste kao prirodno sredstvo za čišćenje organizma, a neka znanstvena istraživanja u novije doba potvrđuju i njihovo antikancerogeno djelovanje.

Imaju nisku kalorijsku te visoku nutritivnu vrijednost, bogate su mineralima te vitaminima K, C i B6, željezom, folatima i tiaminom. Zbog toga su neizbježna namirnica u gastronomiji i jednostavne su za pripremu. Sezona im je vrlo kratka, no mogu se zamrznuti i pritom neće izgubiti okus.