Velika zaplijena policije: Kod Zagreba otkriveno skladište sa 7,8 tona ilegalnog duhana

FOTO Razveselili ih pisanicama: Stanovnici zagrebačkog ZOO-a guštali u uskrsnim delicijama

Danas i sutra u ZOO-u gostuje i ZekoEko, program u organizaciji portala Wish i Wish mama, u sklopu kojega mališane i njihove roditelje, od 11 do 17 sati, očekuju brojne aktivnosti koje promiču zaštitu prirode