Danas stiže odluka HERA-e: Gubi li Gradska plinara Zagreb koncesiju nad glavnim gradom?

svečana proslava

Program Dana državnosti: Polaganje vijenaca, pokazne vježbe i grah na Jarunu

MORH će zatvoriti dio ceste Aleje Matije Ljubeka između dva ulaza (od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol) za prometovanje svih vozila sutra od 9 do 21 sat i prekosutra od 6 do 24 sata.