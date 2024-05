Gradska plinara Zagreb možda prvi put u povijesti neće metropolu opskrbljivati plinom

Gradska plinara Zagreb Opskrba možda prvi put u povijesti neće Zagrepčane opskrbljivati plinom s obzirom na to da je na natječaju Hrvatske energetske regulatorne agencije najbolju ponudu za područje Zagreba dao mali distributer iz Međimurja. Kako navodi HRT, Međimurje plin dalo je ponudu od 10 centi manje po megavatsatu od onoga što je ponudila Gradska plinara Opskrba.

"Direktor je objašnjavao da je to dogovarao s vlasnikom u suradnji s gradonačelnikom. Ne znam koje su to kompetencije i znanja gradonačelnika u plinskom biznisu da bi otišao tako rapidno s cijenom i ugrozio dobivanje natječaja za opskrbu plinom Grad Zagreb", rekao je Vlatko Kottnig, predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske.

"Ako odluka HERE bude konačna, a svi znamo da je to u srijedu, onda će to biti jako crni dan i za Zagrebačke i gradsku plinaru, a pogotovo za Tomaševića, a najviše za radnike, koji vrlo moguće ostaju na cesti", naveo je Mislav Herman, potpredsjednik Gradske skupštine (HDZ).

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba, istaknula je kako rezultati natječaja još nisu poznati te ih, do objave službenih, neće komentirati.