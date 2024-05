Već četvrt stoljeća Močvara je oaza dobre vibre i sjajnih koncerata, ali početci su im bili izazovni

Devedesetih godina prošlog stoljeća, Zagrebom je vladala poprilična kulturna pustoš. Nedostajalo je zanimljivih sadržaja za mlade, no vibrantna "do it yourself" scena s bendovima i nezavisnim izdavačima pripremala je teren za promjene. Među najaktivnijim je inicijativama bilo Udruženje za razvoj kulture (URK), koje je u to vrijeme gotovo jedino u gradu organiziralo koncerte u tadašnjim klubovima, ali i po napuštenim vatrogasnim i kinodvoranama. A iz velike želje njegovih članova za stalnim mjestom za aktivnosti 1999. se godine rodila i Močvara.

Human Rights i Noć cirkusa

Tako počinje priča o zagrebačkoj oazi za ljubitelje alternativne glazbe koja ovoga vikenda slavi 25. rođendan. Prvi je dom kluba, doduše, bio unajmljeni prostor bivšeg diskonta pića kod Botaničkog vrta, a čim su ga otvorili, okupilo se 1500 ljudi. Radio je svih sedam dana u tjednu i nudio raznolike programe, no ubrzo naišao i na probleme.

– Samo šest mjeseci nakon otvaranja, vlasnik prostora odlučio je ponovno otvoriti diskont pa se Močvara 31. listopada 1999. zatvorila. No, URK-ovci su već imali novu lokaciju pored Savskog nasipa, gdje se i danas nalazimo. Podstanarstvo u bivšoj tvornici Jedinstvo često je bilo izazovno, a klub je 2008. nakon dugog natezanja s Gradom jedno vrijeme bio i zatvoren. No, zahvaljujući velikoj upornosti URK-a, ponovno je otvoren 2009. te neumorno radi i dalje – govori nam voditeljica Maja Rogulj.

I udruga i klub nastali su prije svega iz velike želje i aktivističkog žara te ljubavi prema glazbi i kulturi, što im je, kažu, i dalje glavni pokretač. Kroz proteklih su 25 godina pak stekli i mnoga znanja koja su im pomogla da se profesionaliziraju, pa i opstanu, a mogu se pohvaliti i suradnjama s klubovima iz cijele Europe, ali i s drugim organizacijama koje rade u područjima kulture, neformalne edukacije i ljudskih prava.

Human Rights Film Festival, primjerice, nastao je u suradnji s Multimedijalnim institutom MaMa, a organiziraju, među ostalim, i Kazalište u Močvari (KUM), koje vodi Mario Kovač. Književne večeri koje su orijentirane na mlade pisce vodi pak Robert Perišić, a svake godine priređuju i internacionalni festival LitLink. Prate se u Močvari usto, primjerice, i Dora i Eurosong, a redovito je i poprište Noći mračnog cirkusa.

– Bioraznoliko stanište za mnoge vrste – tako bi, kaže, Maja Rogulj opisala klub koji je, dodaje, oduvijek mjesto za ljude koji se ne pronalaze u mainstream kulturi. Neke privlače alternativna i manje popularna glazba, film, likovna i scenska umjetnost, a neke siguran prostor za zabavu i druženje jer se ondje u ugodnoj i opuštenoj atmosferi mogu sresti zanimljivi ljudi iz raznih sfera, ali i popiti kava ili piće te uz to učiti ili raditi. Stalno su angažirani i na njegovu uređenju, a svoj su vizualni pečat u klubu ostavili i brojni ilustratori i dizajneri.

Od etna do punka

– Što se tiče klupske atmosfere, uvijek je dobra vibra, a kod nas se može uživati u svemu, od mirnijih koncerata poput etna Dunje Knebl i klavira Emme Ruth Rundle do punk i metal fešti s, primjerice, bendovima Oi Polloi i Slayer. U tjednu imamo između sedam i devet događanja, a među onima koji ljudi najviše pamte svakako su Mogwai, The Residents, Autechre, Deftones, Einstürzende Neubauten, nebrojeno Manceovih koncerata, snimanje live albuma TBF-a, prvi nastup Darkwood Duba u Hrvatskoj… A osim na kontinuirano inovativan i kvalitetan program, najponosniji smo na to da smo generacijama mladih pružili priliku za zabavu, osobni i profesionalni razvoj te da i dalje pronalazimo nove načine za to raditi više i bolje. Ove smo godine završili i prvi Erasmus projekt i dio sudionika već sudjeluje u našim programima i pomaže u produkciji sadržaja – kaže voditeljica Močvare.

Četvrt stoljeća pak popularni klub slavi ovoga vikenda zajedno s Pogonom Jedinstvo, koji obilježava 15 godina rada. Rođendanska fešta s raznim koncertima, točnije, traje do ponedjeljka, a danas su usto na rasporedu, primjerice, radionice samopopravka bicikala i zmajarenja. Pripremili su i izložbu "Panika pod suncem" te promociju stripa "Pogon i predrasude", a sutra će se gledati i dokumentarni film o kultnom Kugla glumištu. Detaljan program možete pronaći na njihovim službenim stranicama.

