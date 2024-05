Mali genijalci iz Varšavske: 'Rasturaju' matematiku, ali i nogomet, sviranje klavira, pečenje kolača...

Dok jedni na brojeve gledaju kao na najbolje prijatelje čak i kada uz njih stoje slova pa tako tvore zapetljane jednadžbe, drugima su izazovne i najlakše matematičke računice. A da bi otkrila tko je s matematikom "na Vi", a tko "na ti", profesorica Marina Šarinić iz Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera utemeljila je turnir jednadžbi za osmaše, na kojemu, podsjetimo, ispite sastavljaju nadareni učenici. A najuspješniji na ovogodišnjem izdanju ovog jedinstvenog natjecanja u školi u Varšavskoj bili su Toma Barišić, Priska Pia Pristaš i Lili Bračić.

Ok, nekad zeznem minus

Toma je ponio titulu prvaka, a kada se ne druži s brojevima, "leti" po terenu. Dribla, dodaje i zabija golove u NK Zagreb, a protivnike nadigrava različitim tehnikama i taktikama. Proučava tijek igre, prati pokrete suparnika i pronalazi prilike za zgoditke.

– Luka Modrić i Ivan Rakitić su mi najdraži igrači. I ipak više volim trenirati nogomet nego vježbati matematiku – priznaje nam četrnaestogodišnjak. Na turnir se, dodaje, prijavio iz zabave, a mnogima problematičan predmet mu jednostavno ide, posebice jednadžbe.

– Često mi se dogodi da zeznem "minus" jer neke korake radim napamet pa ih onda zaboravim. Tada mi počnu ispadati ona luda rješenja, ogromni brojevi, pa se zapitam i radim dvostruki posao – smije se Toma, koji uči i latinski i grčki jezik, a odlično se snalazi i u konjugacijama i deklinacijama. Želja mu je upisati V. gimnaziju ili sportski razred u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga.

– Na listi mi je i XV. gimnazija, odnosno popularni MIOC, ali ne znam hoću li upasti – skroman je osmaš koji se, kada stigne kući nakon napornog dana, voli družiti s prijateljima, igrati na PlayStationu te gledati filmove i serije, pogotovo "Teoriju velikog praska". A iako je vrsni matematičar i vješt nogometaš, profesorica Šarinić ističe kako je "ispao i tajanstveni superheroj škole". – Tako je tih i skroman, a izvrstan i predan te pravi uzor drugim učenicima – kaže.

Ništa manje svestrana nije ni Priska Pia Pristaš, koja je na turniru zauzela drugo mjesto. – Volim računati i to me jako zanima, no ne vježbam toliko, a matematika mi ide, moguće da imam neki talent za nju – govori uz smiješak. I ona razmišlja o upisu u "Prelog", i to zbog prirodoslovnih predmeta, a uz matematiku, voli i fiziku i kemiju. Ove je godine iz tih predmeta, ali i iz hrvatskoga i informatike, stigla i do županijske razine natjecanja, no posebno joj znači i njezino drugo mjesto na turniru jednadžbi.

– Kada bih iduće godine sastavljala ispit za turnir, bilo bi malo teže. U prvom kolu bi, doduše, bilo lakše kako bi se svi "ufurali", ali uslijedili bi sve zahtjevniji zadaci – kaže osmašica koja također svira klavir te ide i u glazbenu školu. Usto trenira penjanje na umjetnim stijenama, a donedavno je išla i na zbor, plesala na svili, biciklirala i boksala.

– Ona doista ima jako puno interesa i talenata i toliko malo slobodnog vremena. A turnir ju je animirao da i to malo vremena što ima potroši na matematiku, zbog čega sam veoma sretna – poručuje prof. Šarinić.

Na treće postolje na natjecanju popela se Lili Bračić, kojoj, kaže nam, mozak funkcionira matematički jer joj je sve u brojevima. – Razmišljam u postotcima i razlomcima, a to sam pokupila od tate – objašnjava. Najviše voli rješavati "kobasice", složene matematičke probleme koji na prvi pogled izgledaju komplicirano, no kada se razlože i analiziraju, ističe, postaju razumljivi i rješivi.

– Kao da razvrstavam nekakve stvari u sobi, tako i u matematici: na jednu stranu x, na drugu y. No, jako sam i brzopleta pa mi se dogode neke greškice bez razloga, na kojima izgubim bodove – priznaje osmašica koja želi upisati V. gimnaziju. Genijalka je i kada su u pitanju jezici, a uči njemački, francuski, španjolski i engleski. Svira i klavir te voli peći kolače, okušala se i u džudu, ritmici i plivanju, a položila je i ronjenje na bocu te na dah.

Možda postanem i stjuardesa

– Ne znam gdje se vidim za nekoliko godina, možda ću se baviti matematikom ili biti stjuardesa, tko zna. Imamo toliko mogućnosti, a i još vremena za razmišljanje – kaže Lili, koja je na proglašenje pobjednika turnira donijela domaće kekse.

– To ne samo da je podiglo razinu šećera natjecateljima već je simboliziralo njezinu sposobnost da unese radost i zajedništvo u bilo koju situaciju – zaključuje profesorica Marina Šarinić, koja će iduće godine, čini se, naići na izazov: koga od multinadarenih genijalaca izabrati za tvorca ispita trećeg turnira jednadžbi u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera.

